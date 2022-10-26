https://ria.ru/20221026/politika-1826952640.html

Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН

Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН - РИА Новости, 26.10.2022

Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН

Россия, развиваясь как государство, с царских времен сохраняла культурную автономию живущих на ее территории народов, не вела колониальной политики, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:37

2022-10-26T15:37

2022-10-26T15:37

россия

российская империя

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия, развиваясь как государство, с царских времен сохраняла культурную автономию живущих на ее территории народов, не вела колониальной политики, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.Выступая на Всероссийском форуме молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, лидеров молодежных общественных объединений в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ" Бедкин напомнил, что с начала 2000-х годов активно шли дискуссии о том, как складывался национальный вопрос в Российской Империи, действительно ли политика была колониальной. По его информации, большинство экспертов отмечают особенности нашего государства, которые не позволяют называть его колонией."Во-первых, 90% народов вошло в состав добровольно. Во-вторых, у нас не было деления на метрополию и колониальные владения. В-третьих, у нас не было ограбления национальных окраин. У нас были отдельные ограничения по этническому признаку, однако не было юридически господствующей нации и национального угнетения в пользу русских. В отличие от классических колониальных империй, которые за то же время истребили целые народы на отдельных материках", - сказал Бедкин.Он уточнил, что, развиваясь как государство, Россия присоединяла большие территории, при этом в 1637 году был создан Сибирский приказ, который занимался тем, что в дальнейшем стало прообразом национальной политики. По его словам, уже тогда полагалось "соблюдать веротерпимость, не посягать на земли, не вмешиваться во внутренние самоуправление народов"."Когда нам сегодня рассказывают высокие стандарты на Западе, не забывайте, что все эти стандарты у нас имелись уже в XVII веке. Это мы можем поучить тому, как относиться к народам, населяющим большую страну, а не наоборот. И народы Сибири вплоть до 1917 года сохраняли высокую степень культурной автономии. Сохранение автономий народов с их культурным многообразием, кто бы что ни говорил, было основой национальной политики как Московского царства, так и затем Российской империи", - отметил замглавы ФАДН России.Он добавил, что позже в Уложении 1649 года говорилось, что "всякое изъятие земель у татар, мордвы, чувашей, черемисов, башкир со стороны дворян и детей боярских запрещено под угрозой царской немилости", поэтому, утверждает Бедкин, ни о какой дискриминационной политике речи безусловно не шло.

https://ria.ru/20220829/natspolitika-1812910587.html

https://ria.ru/20220916/zapad-1817410225.html

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россия, российская империя, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)