Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/politika-1826952640.html
Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН
Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН - РИА Новости, 26.10.2022
Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН
Россия, развиваясь как государство, с царских времен сохраняла культурную автономию живущих на ее территории народов, не вела колониальной политики, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:37
2022-10-26T15:37
россия
российская империя
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154981/80/1549818044_0:17:3144:1786_1920x0_80_0_0_421bb7ee4fd5a67c622b206159c13a7e.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия, развиваясь как государство, с царских времен сохраняла культурную автономию живущих на ее территории народов, не вела колониальной политики, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.Выступая на Всероссийском форуме молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, лидеров молодежных общественных объединений в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ" Бедкин напомнил, что с начала 2000-х годов активно шли дискуссии о том, как складывался национальный вопрос в Российской Империи, действительно ли политика была колониальной. По его информации, большинство экспертов отмечают особенности нашего государства, которые не позволяют называть его колонией."Во-первых, 90% народов вошло в состав добровольно. Во-вторых, у нас не было деления на метрополию и колониальные владения. В-третьих, у нас не было ограбления национальных окраин. У нас были отдельные ограничения по этническому признаку, однако не было юридически господствующей нации и национального угнетения в пользу русских. В отличие от классических колониальных империй, которые за то же время истребили целые народы на отдельных материках", - сказал Бедкин.Он уточнил, что, развиваясь как государство, Россия присоединяла большие территории, при этом в 1637 году был создан Сибирский приказ, который занимался тем, что в дальнейшем стало прообразом национальной политики. По его словам, уже тогда полагалось "соблюдать веротерпимость, не посягать на земли, не вмешиваться во внутренние самоуправление народов"."Когда нам сегодня рассказывают высокие стандарты на Западе, не забывайте, что все эти стандарты у нас имелись уже в XVII веке. Это мы можем поучить тому, как относиться к народам, населяющим большую страну, а не наоборот. И народы Сибири вплоть до 1917 года сохраняли высокую степень культурной автономии. Сохранение автономий народов с их культурным многообразием, кто бы что ни говорил, было основой национальной политики как Московского царства, так и затем Российской империи", - отметил замглавы ФАДН России.Он добавил, что позже в Уложении 1649 года говорилось, что "всякое изъятие земель у татар, мордвы, чувашей, черемисов, башкир со стороны дворян и детей боярских запрещено под угрозой царской немилости", поэтому, утверждает Бедкин, ни о какой дискриминационной политике речи безусловно не шло.
https://ria.ru/20220829/natspolitika-1812910587.html
https://ria.ru/20220916/zapad-1817410225.html
россия
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154981/80/1549818044_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_5096cd6cab60d39889937297fa213537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская империя, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Россия, Российская империя, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
15:37 26.10.2022
 
Россия никогда не вела колониальной политики, заявили в ФАДН

Замглавы ФАДН Бедкин: Россия не вела колониальной политики, развиваясь как государство

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидентский штандарт в Московском Кремле
Президентский штандарт в Московском Кремле - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президентский штандарт в Московском Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия, развиваясь как государство, с царских времен сохраняла культурную автономию живущих на ее территории народов, не вела колониальной политики, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.
Выступая на Всероссийском форуме молодых специалистов, государственных и муниципальных служащих, лидеров молодежных общественных объединений в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ" Бедкин напомнил, что с начала 2000-х годов активно шли дискуссии о том, как складывался национальный вопрос в Российской Империи, действительно ли политика была колониальной. По его информации, большинство экспертов отмечают особенности нашего государства, которые не позволяют называть его колонией.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:56
Глава ФАДН рассказал о попытках Запада дискредитировать нацполитику России
"Во-первых, 90% народов вошло в состав добровольно. Во-вторых, у нас не было деления на метрополию и колониальные владения. В-третьих, у нас не было ограбления национальных окраин. У нас были отдельные ограничения по этническому признаку, однако не было юридически господствующей нации и национального угнетения в пользу русских. В отличие от классических колониальных империй, которые за то же время истребили целые народы на отдельных материках", - сказал Бедкин.
Он уточнил, что, развиваясь как государство, Россия присоединяла большие территории, при этом в 1637 году был создан Сибирский приказ, который занимался тем, что в дальнейшем стало прообразом национальной политики. По его словам, уже тогда полагалось "соблюдать веротерпимость, не посягать на земли, не вмешиваться во внутренние самоуправление народов".
"Когда нам сегодня рассказывают высокие стандарты на Западе, не забывайте, что все эти стандарты у нас имелись уже в XVII веке. Это мы можем поучить тому, как относиться к народам, населяющим большую страну, а не наоборот. И народы Сибири вплоть до 1917 года сохраняли высокую степень культурной автономии. Сохранение автономий народов с их культурным многообразием, кто бы что ни говорил, было основой национальной политики как Московского царства, так и затем Российской империи", - отметил замглавы ФАДН России.
Он добавил, что позже в Уложении 1649 года говорилось, что "всякое изъятие земель у татар, мордвы, чувашей, черемисов, башкир со стороны дворян и детей боярских запрещено под угрозой царской немилости", поэтому, утверждает Бедкин, ни о какой дискриминационной политике речи безусловно не шло.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 18:51
Запад живет в парадигме колониальной философии, заявил Путин
 
РоссияРоссийская империяФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала