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Депутаты Парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 26.10.2022
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Депутаты Парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО
Депутаты Парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 26.10.2022
Депутаты Парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО
Депутаты Парламента Кузбасса приняли региональный Закон "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции",... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:15
2022-10-26T14:15
кемеровская область
парламент кузбасса
частичная мобилизация в россии
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса приняли региональный Закон "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", сообщает пресс-служба парламента.В числе мер поддержки - первоочередное право на предоставление мест в детских садах, бесплатного горячего питания, организация отдыха и оздоровления, бесплатный проезд в общественном транспорте, предоставление соцуслуг в форме социального обслуживания на дому и в стационарах, оплата обучения, ежемесячная социальная выплата, бесплатное проживание в общежитии, говорится в сообщении.Последние три льготы распространяются на правоотношения, возникшие с 10 октября 2022 года. Меры будут предоставляться жителям Кузбасса вне зависимости от места и времени призыва или заключения контракта участником СВО. В случае гибели (смерти) участника СВО меры поддержки за членами его семьи сохранятся в полном объеме."Депутатским корпусом Кузбасса принято решение поддержать инициативу губернатора Сергея Цивилева о мерах социальной поддержки семей участников спецоперации. Законопроект принят депутатами единогласно. Льготы могут получить супруги, дети и родители военнослужащих, добровольцев и мобилизованных граждан", - приводит пресс-служба слова председателя Парламента Кузбасса Алексея Зеленина.Также депутаты внесли изменения в несколько региональных законов в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан. Один из них – "О пенсиях Кузбасса". Право на пенсию получили следующие категории граждан: признанные инвалидами I или II группы сотрудники войск Национальной гвардии РФ, добровольцы и мобилизованные, члены семей сотрудников войск национальной гвардии РФ, погибших (умерших, пропавших без вести) при исполнении служебных обязанностей, а также члены семей добровольцев или мобилизованных, погибших в ходе СВО.
https://ria.ru/20221021/kuzbass-1825576969.html
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кемеровская область, парламент кузбасса , частичная мобилизация в россии, сергей цивилев
Кемеровская область, Парламент Кузбасса , Частичная мобилизация в России, Сергей Цивилев
14:15 26.10.2022
 

Депутаты Парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО

© Фото : пресс-служба парламента КузбассаДепутаты парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО
Депутаты парламента Кузбасса приняли меры поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : пресс-служба парламента Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса приняли региональный Закон "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", сообщает пресс-служба парламента.
В числе мер поддержки - первоочередное право на предоставление мест в детских садах, бесплатного горячего питания, организация отдыха и оздоровления, бесплатный проезд в общественном транспорте, предоставление соцуслуг в форме социального обслуживания на дому и в стационарах, оплата обучения, ежемесячная социальная выплата, бесплатное проживание в общежитии, говорится в сообщении.
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Последние три льготы распространяются на правоотношения, возникшие с 10 октября 2022 года. Меры будут предоставляться жителям Кузбасса вне зависимости от места и времени призыва или заключения контракта участником СВО. В случае гибели (смерти) участника СВО меры поддержки за членами его семьи сохранятся в полном объеме.
"Депутатским корпусом Кузбасса принято решение поддержать инициативу губернатора Сергея Цивилева о мерах социальной поддержки семей участников спецоперации. Законопроект принят депутатами единогласно. Льготы могут получить супруги, дети и родители военнослужащих, добровольцев и мобилизованных граждан", - приводит пресс-служба слова председателя Парламента Кузбасса Алексея Зеленина.
Также депутаты внесли изменения в несколько региональных законов в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан. Один из них – "О пенсиях Кузбасса". Право на пенсию получили следующие категории граждан: признанные инвалидами I или II группы сотрудники войск Национальной гвардии РФ, добровольцы и мобилизованные, члены семей сотрудников войск национальной гвардии РФ, погибших (умерших, пропавших без вести) при исполнении служебных обязанностей, а также члены семей добровольцев или мобилизованных, погибших в ходе СВО.
 
Кемеровская областьПарламент КузбассаЧастичная мобилизация в РоссииСергей Цивилев
 
 
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