https://ria.ru/20221026/peskov-1826894878.html

Песков заявил о предстоящем выступлении Путина на заседании спецслужб СНГ

Песков заявил о предстоящем выступлении Путина на заседании спецслужб СНГ - РИА Новости, 26.10.2022

Песков заявил о предстоящем выступлении Путина на заседании спецслужб СНГ

Президент РФ Владимир Путин в среду выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:14

2022-10-26T13:14

2022-10-26T13:14

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

снг

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В режиме видеоконференции президент проведет встречу с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. 51-е заседание очень важное. Это собственно те, кто руководит органами безопасности и спецслужбы, поэтому обсуждение столь актуальных сейчас вопросов глобальной и региональной безопасности. Будет выступление главы государства", - сообщил Песков.Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.

https://ria.ru/20221014/putin-1824078006.html

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, снг