https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html

"Перспективы все мрачнее": в КНР объяснили, что случится в ЕС после октября

"Перспективы все мрачнее": в КНР объяснили, что случится в ЕС после октября - РИА Новости, 26.10.2022

"Перспективы все мрачнее": в КНР объяснили, что случится в ЕС после октября

2022-10-26T06:11

2022-10-26T06:11

2022-10-26T11:29

украина

евросоюз

сша

в мире

китай

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Евросоюз столкнется с настоящим испытанием, когда начнется отопительный сезон, пишет обозреватель китайской газеты "Хуаньцю Шибао" Чжэн Тао.По мнению автора, "пляска под дудку Америки" не соответствует национальным интересам европейских стран, а введение антироссийских санкций обернулось против ЕС. Энергетический кризис вызвал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики."В результате блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать "актом самоубийства", — отмечает обозреватель.На этом фоне в Европе происходит раскол из-за нежелания многих стран "жертвовать собой". Среди европейцев все больше распространяется чувство "усталости от Украины", заключил Чжэн Тао.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221025/frantsiya-1826691114.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

украина

сша

китай

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, евросоюз, сша, в мире, китай