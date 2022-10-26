06:11 26.10.2022 (обновлено: 11:29 26.10.2022)
"Перспективы все мрачнее": в КНР объяснили, что случится в ЕС после октября
Китайская газета "Хуаньцю Шибао" пишет, что отопительный сезон станет для ЕС испытанием
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Евросоюз столкнется с настоящим испытанием, когда начнется отопительный сезон, пишет обозреватель китайской газеты "Хуаньцю Шибао" Чжэн Тао.
"Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии", — считает он.
По мнению автора, "пляска под дудку Америки" не соответствует национальным интересам европейских стран, а введение антироссийских санкций обернулось против ЕС. Энергетический кризис вызвал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики.
"В результате блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать "актом самоубийства", — отмечает обозреватель.
На этом фоне в Европе происходит раскол из-за нежелания многих стран "жертвовать собой". Среди европейцев все больше распространяется чувство "усталости от Украины", заключил Чжэн Тао.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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