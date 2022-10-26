https://ria.ru/20221026/pereselentsy-1826881043.html

Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России

Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России - РИА Новости, 26.10.2022

Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России

Прибывающим в Тюменскую область жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей власти и организации региона помогают... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:43

2022-10-26T12:43

2022-10-26T12:43

тюменская область

александр моор

россия

тюменская область

политика

донбасс

украина

донецкая народная республика

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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Прибывающим в Тюменскую область жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей власти и организации региона помогают обстроиться на новом месте, найти работу, места для детей в учебных заведениях.Меры поддержки переселенцев из новых регионов России рассмотрели на заседании регионального Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, которое провел губернатор Тюменский области Александр Моор."Работа по оказанию помощи временным переселенцам строится на основе межведомственного взаимодействия. В трех действующих в регионе пунктах временного размещения проживают в настоящее время 234 человека, они обеспечены трехразовым горячим питанием. 79 детей временных переселенцев устроены в детские сады, 154 – в школы, 17 – в учреждения среднего профессионального образования. Медицинскую помощь получили 909 человек, в том числе 254 ребенка. Трудоустроены 140 человек", - сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на директора областного департамента социального развития Дмитрия Грамотина.В Тюменской области находятся 1,1 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в регион и обратившихся за помощью в органы социальной защиты, в том числе 250 детей. Всем им оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам, пояснили РИА Новости в департаменте соцразвития.В оказании помощи переселенцам активно участвует и гражданское общество, более двадцати национальных общественных объединений Тюменской области совместными усилиями оказали жителям Донбасса гуманитарную помощь.Подводя итоги заседания, Моор подчеркнул, что в сегодняшних условиях возрастает роль общественных и религиозных организаций в обеспечении социально-политической стабильности. поблагодарил всех членов Координационного совета за продуктивную работу в ключевых для региона сферах и готовность к сотрудничеству в условиях новых вызовов времени.

https://ria.ru/20221026/moor-1826810629.html

https://ria.ru/20221021/pomosch-1825761453.html

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тюменская область

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донецкая народная республика

луганская народная республика

луганская область

донецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр моор, россия, тюменская область, политика, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганская область, донецкая область, запорожская область, херсонская область