Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России
Власти Тюменской области помогают переселенцам из новых регионов России обустроиться
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Прибывающим в Тюменскую область жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей власти и организации региона помогают обстроиться на новом месте, найти работу, места для детей в учебных заведениях.
Меры поддержки переселенцев из новых регионов России рассмотрели на заседании регионального Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, которое провел губернатор Тюменский области Александр Моор.
"Работа по оказанию помощи временным переселенцам строится на основе межведомственного взаимодействия. В трех действующих в регионе пунктах временного размещения проживают в настоящее время 234 человека, они обеспечены трехразовым горячим питанием. 79 детей временных переселенцев устроены в детские сады, 154 – в школы, 17 – в учреждения среднего профессионального образования. Медицинскую помощь получили 909 человек, в том числе 254 ребенка. Трудоустроены 140 человек", - сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на директора областного департамента социального развития Дмитрия Грамотина.
В Тюменской области находятся 1,1 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в регион и обратившихся за помощью в органы социальной защиты, в том числе 250 детей. Всем им оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам, пояснили РИА Новости в департаменте соцразвития.
В оказании помощи переселенцам активно участвует и гражданское общество, более двадцати национальных общественных объединений Тюменской области совместными усилиями оказали жителям Донбасса гуманитарную помощь.
Подводя итоги заседания, Моор подчеркнул, что в сегодняшних условиях возрастает роль общественных и религиозных организаций в обеспечении социально-политической стабильности. поблагодарил всех членов Координационного совета за продуктивную работу в ключевых для региона сферах и готовность к сотрудничеству в условиях новых вызовов времени.