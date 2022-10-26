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Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России - РИА Новости, 26.10.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221026/pereselentsy-1826881043.html
Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России
Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России - РИА Новости, 26.10.2022
Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России
Прибывающим в Тюменскую область жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей власти и организации региона помогают... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:43
2022-10-26T12:43
тюменская область
александр моор
россия
тюменская область
политика
донбасс
украина
донецкая народная республика
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Прибывающим в Тюменскую область жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей власти и организации региона помогают обстроиться на новом месте, найти работу, места для детей в учебных заведениях.Меры поддержки переселенцев из новых регионов России рассмотрели на заседании регионального Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, которое провел губернатор Тюменский области Александр Моор."Работа по оказанию помощи временным переселенцам строится на основе межведомственного взаимодействия. В трех действующих в регионе пунктах временного размещения проживают в настоящее время 234 человека, они обеспечены трехразовым горячим питанием. 79 детей временных переселенцев устроены в детские сады, 154 – в школы, 17 – в учреждения среднего профессионального образования. Медицинскую помощь получили 909 человек, в том числе 254 ребенка. Трудоустроены 140 человек", - сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на директора областного департамента социального развития Дмитрия Грамотина.В Тюменской области находятся 1,1 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в регион и обратившихся за помощью в органы социальной защиты, в том числе 250 детей. Всем им оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам, пояснили РИА Новости в департаменте соцразвития.В оказании помощи переселенцам активно участвует и гражданское общество, более двадцати национальных общественных объединений Тюменской области совместными усилиями оказали жителям Донбасса гуманитарную помощь.Подводя итоги заседания, Моор подчеркнул, что в сегодняшних условиях возрастает роль общественных и религиозных организаций в обеспечении социально-политической стабильности. поблагодарил всех членов Координационного совета за продуктивную работу в ключевых для региона сферах и готовность к сотрудничеству в условиях новых вызовов времени.
https://ria.ru/20221026/moor-1826810629.html
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александр моор, россия, тюменская область, политика, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганская область, донецкая область, запорожская область, херсонская область
Тюменская область, Александр Моор, Россия, Тюменская область, Политика, Донбасс, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Луганская область, Донецкая область, Запорожская область, Херсонская область
12:43 26.10.2022
 
Тюменская область оказывает помощь переселенцам из новых регионов России

Власти Тюменской области помогают переселенцам из новых регионов России обустроиться

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Прибывающим в Тюменскую область жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей власти и организации региона помогают обстроиться на новом месте, найти работу, места для детей в учебных заведениях.
Меры поддержки переселенцев из новых регионов России рассмотрели на заседании регионального Координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, которое провел губернатор Тюменский области Александр Моор.
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Власти Тюменской области рассказали, что может стать точками роста региона
"Работа по оказанию помощи временным переселенцам строится на основе межведомственного взаимодействия. В трех действующих в регионе пунктах временного размещения проживают в настоящее время 234 человека, они обеспечены трехразовым горячим питанием. 79 детей временных переселенцев устроены в детские сады, 154 – в школы, 17 – в учреждения среднего профессионального образования. Медицинскую помощь получили 909 человек, в том числе 254 ребенка. Трудоустроены 140 человек", - сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на директора областного департамента социального развития Дмитрия Грамотина.
В Тюменской области находятся 1,1 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в регион и обратившихся за помощью в органы социальной защиты, в том числе 250 детей. Всем им оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам, пояснили РИА Новости в департаменте соцразвития.
В оказании помощи переселенцам активно участвует и гражданское общество, более двадцати национальных общественных объединений Тюменской области совместными усилиями оказали жителям Донбасса гуманитарную помощь.
Подводя итоги заседания, Моор подчеркнул, что в сегодняшних условиях возрастает роль общественных и религиозных организаций в обеспечении социально-политической стабильности. поблагодарил всех членов Координационного совета за продуктивную работу в ключевых для региона сферах и готовность к сотрудничеству в условиях новых вызовов времени.
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Тюменская областьАлександр МоорРоссияТюменская областьПолитикаДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьДонецкая областьЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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