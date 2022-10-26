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Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства - РИА Новости, 26.10.2022
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Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства
Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства - РИА Новости, 26.10.2022
Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства
Вопросы регулирования противодействия иностранному вмешательству через финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации, обеспечение информационной... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:03
2022-10-26T19:03
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
госдума рф
москва
андрей красов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вопросы регулирования противодействия иностранному вмешательству через финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации, обеспечение информационной безопасности и упорядочение законодательной базы Белоруссии и России стали темами заседания Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне, которое прошло в среду в режиме видеоконференции с участием парламентариев Союзного государства в Москве и Минске."Сегодня мы видим, какие беспрецедентные шаги, давление в отношении двух наших стран, двух братских народов проводит коллективный Запад. Поэтому нам необходимо совместно наметить шаги по противодействию. Было отмечено, что вначале необходимо уделить внимание синхронизации законодательства двух стран", - сказал РИА Новости депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.Он сообщил, что в ходе заседания парламентарии заслушали доклады министерств и ведомств двух стран - аналитический материал, предоставленный министерствами юстиции Республики Беларусь и России.Одним из вопросов повестки стала тема противодействия иностранному вмешательству через некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа.По данным докладчиков из министерств юстиции РФ и Белоруссии, при помощи иностранного финансирования в 2020 году была организована враждебная деятельность против властей Белоруссии. В 2020 году иностранное финансирование НКО на территории России составило более 70 миллиардов рублей, в 2021 году этот поток превысил 73 миллиарда рублей.Красов отметил важность совместной разработки вектора действий для осуществления общей задачи обеспечения безопасности. Члены комиссии решили пригласить представителей генпрокуратур двух стран на следующую встречу депутатов Парламентского Собрания с тем, чтобы они смогли поделиться своими соображениями и наработками по данному вопросу.В ходе заседания депутаты обсудили тему информационной безопасности двух стран.
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россия, белоруссия, госдума рф, москва, андрей красов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Госдума РФ, Москва, Андрей Красов
19:03 26.10.2022
 

Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства

© Фото : Пресс-служба Парламентского СобранияПарламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства
Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Пресс-служба Парламентского Собрания
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вопросы регулирования противодействия иностранному вмешательству через финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации, обеспечение информационной безопасности и упорядочение законодательной базы Белоруссии и России стали темами заседания Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне, которое прошло в среду в режиме видеоконференции с участием парламентариев Союзного государства в Москве и Минске.
"Сегодня мы видим, какие беспрецедентные шаги, давление в отношении двух наших стран, двух братских народов проводит коллективный Запад. Поэтому нам необходимо совместно наметить шаги по противодействию. Было отмечено, что вначале необходимо уделить внимание синхронизации законодательства двух стран", - сказал РИА Новости депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
© Фото : Пресс-служба Парламентского СобранияДепутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Пресс-служба Парламентского Собрания
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
Он сообщил, что в ходе заседания парламентарии заслушали доклады министерств и ведомств двух стран - аналитический материал, предоставленный министерствами юстиции Республики Беларусь и России.
Одним из вопросов повестки стала тема противодействия иностранному вмешательству через некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа.
По данным докладчиков из министерств юстиции РФ и Белоруссии, при помощи иностранного финансирования в 2020 году была организована враждебная деятельность против властей Белоруссии. В 2020 году иностранное финансирование НКО на территории России составило более 70 миллиардов рублей, в 2021 году этот поток превысил 73 миллиарда рублей.
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21 октября, 15:29Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Красов отметил важность совместной разработки вектора действий для осуществления общей задачи обеспечения безопасности. Члены комиссии решили пригласить представителей генпрокуратур двух стран на следующую встречу депутатов Парламентского Собрания с тем, чтобы они смогли поделиться своими соображениями и наработками по данному вопросу.
В ходе заседания депутаты обсудили тему информационной безопасности двух стран.
"Одна из составляющих безопасности государства - информационная политика. Не так давно, в начале этого года в Республике Беларусь прошел семинар, где мы обсуждали проблемы информационной безопасности. Сегодня мы делаем следующий шаг - обсудили проблемы, которые существуют в России и Республике Беларусь, и приступаем к утверждению Концепции информационной безопасности Союзного государства, которая является одной из составных частей безопасности наших двух государств", - сообщил Красов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияГосдума РФМоскваАндрей Красов
 
 
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