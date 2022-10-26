https://ria.ru/20221026/parlamentarii-1827026930.html

Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства

Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства - РИА Новости, 26.10.2022

Парламентарии обсудили вопросы безопасности и обороны Союзного государства

Вопросы регулирования противодействия иностранному вмешательству через финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации, обеспечение информационной... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:03

2022-10-26T19:03

2022-10-26T19:03

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

госдума рф

москва

андрей красов

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Вопросы регулирования противодействия иностранному вмешательству через финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации, обеспечение информационной безопасности и упорядочение законодательной базы Белоруссии и России стали темами заседания Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне, которое прошло в среду в режиме видеоконференции с участием парламентариев Союзного государства в Москве и Минске."Сегодня мы видим, какие беспрецедентные шаги, давление в отношении двух наших стран, двух братских народов проводит коллективный Запад. Поэтому нам необходимо совместно наметить шаги по противодействию. Было отмечено, что вначале необходимо уделить внимание синхронизации законодательства двух стран", - сказал РИА Новости депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.Он сообщил, что в ходе заседания парламентарии заслушали доклады министерств и ведомств двух стран - аналитический материал, предоставленный министерствами юстиции Республики Беларусь и России.Одним из вопросов повестки стала тема противодействия иностранному вмешательству через некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа.По данным докладчиков из министерств юстиции РФ и Белоруссии, при помощи иностранного финансирования в 2020 году была организована враждебная деятельность против властей Белоруссии. В 2020 году иностранное финансирование НКО на территории России составило более 70 миллиардов рублей, в 2021 году этот поток превысил 73 миллиарда рублей.Красов отметил важность совместной разработки вектора действий для осуществления общей задачи обеспечения безопасности. Члены комиссии решили пригласить представителей генпрокуратур двух стран на следующую встречу депутатов Парламентского Собрания с тем, чтобы они смогли поделиться своими соображениями и наработками по данному вопросу.В ходе заседания депутаты обсудили тему информационной безопасности двух стран.

https://ria.ru/20221021/zdravookhranenie-1825697876.html

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белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, госдума рф, москва, андрей красов