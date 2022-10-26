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Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе

Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 26.10.2022

Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе

Молдавская полиция после проверки в городке протестующих сторонников партии "Шор" демонтировала несколько палаток, которые блокировали вход в здание генеральной РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:13

2022-10-26T19:13

2022-10-26T20:11

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Молдавская полиция после проверки в городке протестующих сторонников партии "Шор" демонтировала несколько палаток, которые блокировали вход в здание генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.В среду участники бессрочного протеста, который проходит у стен генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Правоохранители восстановили общественный порядок, но обещали демонтировать городок и разогнать манифестантов, если ситуация выйдет из-под контроля. К вечеру палаточный городок был снова окружен сотрудниками полиции и появились слухи о возможном разгоне, однако представители органов правопорядка заявили, что речь идет о простой проверке.Несмотря на это, часть палаток все же была демонтирована. Палаточный городок вновь потеснили, чтобы разблокировать центральный вход в здание генеральной прокуратуры. Полиция убрала все палатки, у которых не нашлось хозяев, их погрузили в грузовик и увезли. Организаторы протеста пока никак это не прокомментировали.В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826944627.html

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Полицейские взяли в кольцо палаточный лагерь у здания Генпрокуратуры в Кишиневе Правоохранители окружили лагерь оппозиции у генпрокуратуры Молдовы 2022-10-26T19:13 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, кишинев, илан шор