https://ria.ru/20221026/palatki-1827030190.html
Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе
Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 26.10.2022
Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе
Молдавская полиция после проверки в городке протестующих сторонников партии "Шор" демонтировала несколько палаток, которые блокировали вход в здание генеральной РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:13
2022-10-26T19:13
2022-10-26T20:11
в мире
молдавия
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илан шор
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Молдавская полиция после проверки в городке протестующих сторонников партии "Шор" демонтировала несколько палаток, которые блокировали вход в здание генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.В среду участники бессрочного протеста, который проходит у стен генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Правоохранители восстановили общественный порядок, но обещали демонтировать городок и разогнать манифестантов, если ситуация выйдет из-под контроля. К вечеру палаточный городок был снова окружен сотрудниками полиции и появились слухи о возможном разгоне, однако представители органов правопорядка заявили, что речь идет о простой проверке.Несмотря на это, часть палаток все же была демонтирована. Палаточный городок вновь потеснили, чтобы разблокировать центральный вход в здание генеральной прокуратуры. Полиция убрала все палатки, у которых не нашлось хозяев, их погрузили в грузовик и увезли. Организаторы протеста пока никак это не прокомментировали.В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826944627.html
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826989167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827023197_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_60e0b714e4d056287a32679c75b25e78.jpg
Полицейские взяли в кольцо палаточный лагерь у здания Генпрокуратуры в Кишиневе
Правоохранители окружили лагерь оппозиции у генпрокуратуры Молдовы
2022-10-26T19:13
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор
19:13 26.10.2022 (обновлено: 20:11 26.10.2022)
Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе
Полиция Молдавии демонтировала несколько палаток сторонников партии "Шор" в Кишиневе
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Молдавская полиция после проверки в городке протестующих сторонников партии "Шор" демонтировала несколько палаток, которые блокировали вход в здание генеральной прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости.
В среду участники бессрочного протеста, который проходит у стен генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Правоохранители восстановили общественный порядок, но обещали демонтировать городок и разогнать манифестантов, если ситуация выйдет из-под контроля. К вечеру палаточный городок был снова окружен сотрудниками полиции и появились слухи о возможном разгоне, однако представители органов правопорядка заявили, что речь идет о простой проверке.
Несмотря на это, часть палаток все же была демонтирована. Палаточный городок вновь потеснили, чтобы разблокировать центральный вход в здание генеральной прокуратуры. Полиция убрала все палатки, у которых не нашлось хозяев, их погрузили в грузовик и увезли. Организаторы протеста пока никак это не прокомментировали.
В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.