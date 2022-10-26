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Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия
Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия - РИА Новости, 26.10.2022
Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия
Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:51
2022-10-26T15:07
в мире
владимир путин
украина
безопасность
россия
снг
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент России Владимир Путин."Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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в мире, владимир путин, украина, безопасность, россия, снг
В мире, Владимир Путин, Украина, Безопасность, Россия, СНГ
14:51 26.10.2022 (обновлено: 15:07 26.10.2022)
 
Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия

Путин заявил о рисках попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточного оружия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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