https://ria.ru/20221026/oruzhie-1826933939.html

Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия

Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия - РИА Новости, 26.10.2022

Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия

Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:51

2022-10-26T14:51

2022-10-26T15:07

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент России Владимир Путин."Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

https://ria.ru/20221026/energetika-1826932599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, украина, безопасность, россия, снг