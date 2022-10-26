https://ria.ru/20221026/oproverzhenie-1826879216.html

В РПЦ отреагировали на слова Макрона о манипуляции православной элитой

В РПЦ отреагировали на слова Макрона о манипуляции православной элитой - РИА Новости, 26.10.2022

В РПЦ отреагировали на слова Макрона о манипуляции православной элитой

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний в беседе с РИА Новости опроверг слова президента Франции... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:40

2022-10-26T12:40

2022-10-26T12:40

религия

эммануэль макрон

франция

рим

россия

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний в беседе с РИА Новости опроверг слова президента Франции Макрона о том, что "православной элитой манипулирует российская власть", отметив, что это высказывание "вызвало недоумение" и очевидно "происходит из незнания темы".Выступая на форуме Общины святого Эгидия "Взывая о мире. Диалог религий и культур", который проходил в Риме 23-25 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства". Митрополит Антоний участвовал в форуме в Риме в качестве главы делегации Русской православной церкви."Господин Макрон произнес свою речь в присутствии религиозных лидеров со всего мира, многие из которых хорошо знают Русскую православную церковь, некоторые бывали в нашей стране. Не только у меня, но и у многих других слушателей его высказывание о том, что якобы в России православной элитой манипулируют, вызвало недоумение. Господин Макрон свое утверждение ничем не подтвердил. Очевидно, его слова происходят из незнания той темы, которой он коснулся", - сказал РИА Новости митрополит Антоний.Сам собеседник агентства последние три года служил в Корсунской епархии Русской православной церкви, центр которой находится в Париже, как и центр Западно-Европейского патриаршего экзархата РПЦ. "Я сохраняю теплые воспоминания о пребывании в этой замечательной стране. Все эти три года я стремился больше узнать о Франции, ее культуре, об истории отношений между Церковью и государством во Франции, о современной роли религиозного фактора в жизни французского общества", - отметил митрополит.Он выразил надежду, что и президент Макрон "со временем сможет поближе познакомиться с историей православия, в частности, Русской православной церкви, которая является крупнейшей поместной православной церковью мира, и познакомиться с ее современным положением в Российской Федерации". "В этом случае, может быть, он сможет более компетентно комментировать вопросы, которые касаются роли и места православия в жизни российского общества", - заключил митрополит Антоний.

https://ria.ru/20221025/peregovory-1826607402.html

https://ria.ru/20221020/patriarkh-1825459779.html

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эммануэль макрон, франция, рим, россия, московский патриархат, русская православная церковь