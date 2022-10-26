https://ria.ru/20221026/oppozitsiya-1827037921.html
Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции
Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции - РИА Новости, 26.10.2022
Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции
Полиция демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:00
2022-10-26T20:00
2022-10-26T21:00
в мире
майя санду
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молдавия
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Полиция демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор"."Полиция по указаниям правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду оказала давление на участников протеста, вечером в среду были демонтированы более 30 палаток и это несмотря на то, что мирные протесты проходят в рамках закона", — отметили в партии.В пресс-службе фракции добавили, что категорически осуждают все злоупотребления со стороны полиции против манифестантов.В среду участники бессрочного протеста, который проходит у стен генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Правоохранители восстановили общественный порядок, но обещали демонтировать городок и разогнать манифестантов, если ситуация выйдет из-под контроля. К вечеру палаточный городок снова окружили сотрудники полиции, но представители органов правопорядка заявили, что речь идет о простой проверке. Тем не менее полицейские демонтировали несколько палаток, которые были установлены у прохода в здание.В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города — Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам. Организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" расценили это как очередную попытку давления на протесты.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826845041.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полицейские взяли в кольцо палаточный лагерь у здания Генпрокуратуры в Кишиневе
Правоохранители окружили лагерь оппозиции у генпрокуратуры Молдовы
2022-10-26T20:00
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Разгон акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе
Разгон акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе
2022-10-26T20:00
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, генеральная прокуратура рф
В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Генеральная прокуратура РФ
20:00 26.10.2022 (обновлено: 21:00 26.10.2022)
Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции
Партия "Шор": полиция в Кишиневе снесла в среду более 30 палаток в городке оппозиции
КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Полиция демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор".
"Полиция по указаниям правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду
оказала давление на участников протеста, вечером в среду были демонтированы более 30 палаток и это несмотря на то, что мирные протесты проходят в рамках закона", — отметили в партии.
В пресс-службе фракции добавили, что категорически осуждают все злоупотребления со стороны полиции против манифестантов.
В среду участники бессрочного протеста, который проходит у стен генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Правоохранители восстановили общественный порядок, но обещали демонтировать городок и разогнать манифестантов, если ситуация выйдет из-под контроля.
К вечеру палаточный городок снова окружили сотрудники полиции, но представители органов правопорядка заявили, что речь идет о простой проверке. Тем не менее полицейские демонтировали несколько палаток, которые были установлены у прохода в здание.
В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города — Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок.
Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам. Организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" расценили это как очередную попытку давления на протесты.