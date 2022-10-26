https://ria.ru/20221026/oppozitsiya-1827037921.html

Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции

Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции - РИА Новости, 26.10.2022

Полиция в Кишиневе снесла более 30 палаток в городке оппозиции

Полиция демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор". РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:00

2022-10-26T20:00

2022-10-26T21:00

в мире

майя санду

кишинев

молдавия

генеральная прокуратура рф

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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Полиция демонтировала более 30 палаток в протестном городке оппозиции перед зданием Генпрокуратуры Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Шор"."Полиция по указаниям правящей партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду оказала давление на участников протеста, вечером в среду были демонтированы более 30 палаток и это несмотря на то, что мирные протесты проходят в рамках закона", — отметили в партии.В пресс-службе фракции добавили, что категорически осуждают все злоупотребления со стороны полиции против манифестантов.В среду участники бессрочного протеста, который проходит у стен генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Правоохранители восстановили общественный порядок, но обещали демонтировать городок и разогнать манифестантов, если ситуация выйдет из-под контроля. К вечеру палаточный городок снова окружили сотрудники полиции, но представители органов правопорядка заявили, что речь идет о простой проверке. Тем не менее полицейские демонтировали несколько палаток, которые были установлены у прохода в здание.В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города — Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам. Организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" расценили это как очередную попытку давления на протесты.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826845041.html

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Полицейские взяли в кольцо палаточный лагерь у здания Генпрокуратуры в Кишиневе Правоохранители окружили лагерь оппозиции у генпрокуратуры Молдовы 2022-10-26T20:00 true PT0M24S

Разгон акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе Разгон акции протеста у здания Генпрокуратуры в Кишиневе 2022-10-26T20:00 true PT0M20S

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, генеральная прокуратура рф