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Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек - РИА Новости, 26.10.2022
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Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек
Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек - РИА Новости, 26.10.2022
Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек
Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:58
2022-10-26T18:58
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года. Более 11 тысяч из них – в два раза больше человек, чем в 2021 году – учились дистанционно", - говорится в сообщении.Отмечается, что в центре готовят по 107 очным, очно-заочным и дистанционным образовательным программам пожарных, спасателей, судоводителей, операторов "системы 112", работников органов власти, местного самоуправления и организаций, специалистов Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС.Сообщается, что помимо лекций, проходят практические занятия. Студенты отрабатывают действия при ликвидации различных происшествий: сдают нормативы в бассейне и оттачивают навыки на тренажерах для судоводителей, многофункциональных интерактивных учебно-тренировочных комплексах средств тушения пожара и комплексе виртуальной реальности для отработки навыков эвакуации."‍Еще одно важное направление работы центра – физическая и психологическая реабилитация пожарных и спасателей. Для этого создан центр реабилитации, оснащенный современнейшим оборудованием. Только в 2022 году он принял около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду Учебно-методический центр московских спасателей отмечает 65-летие.
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18:58 26.10.2022
 

Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВодные спасатели готовятся к зимнему периоду
Водные спасатели готовятся к зимнему периоду - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водные спасатели готовятся к зимнему периоду
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года. Более 11 тысяч из них – в два раза больше человек, чем в 2021 году – учились дистанционно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в центре готовят по 107 очным, очно-заочным и дистанционным образовательным программам пожарных, спасателей, судоводителей, операторов "системы 112", работников органов власти, местного самоуправления и организаций, специалистов Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Сообщается, что помимо лекций, проходят практические занятия. Студенты отрабатывают действия при ликвидации различных происшествий: сдают нормативы в бассейне и оттачивают навыки на тренажерах для судоводителей, многофункциональных интерактивных учебно-тренировочных комплексах средств тушения пожара и комплексе виртуальной реальности для отработки навыков эвакуации.
"‍Еще одно важное направление работы центра – физическая и психологическая реабилитация пожарных и спасателей. Для этого создан центр реабилитации, оснащенный современнейшим оборудованием. Только в 2022 году он принял около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду Учебно-методический центр московских спасателей отмечает 65-летие.
 
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