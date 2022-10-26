https://ria.ru/20221026/obuchenie-1827025399.html

Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек

Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек - РИА Новости, 26.10.2022

Учебно-методический центр московских спасателей обучил свыше 20 тыс человек

Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:58

2022-10-26T18:58

2022-10-26T18:58

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Свыше 20 тысяч специалистов прошли подготовку в Учебно-методическом центре московских спасателей с начала года. Более 11 тысяч из них – в два раза больше человек, чем в 2021 году – учились дистанционно", - говорится в сообщении.Отмечается, что в центре готовят по 107 очным, очно-заочным и дистанционным образовательным программам пожарных, спасателей, судоводителей, операторов "системы 112", работников органов власти, местного самоуправления и организаций, специалистов Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС.Сообщается, что помимо лекций, проходят практические занятия. Студенты отрабатывают действия при ликвидации различных происшествий: сдают нормативы в бассейне и оттачивают навыки на тренажерах для судоводителей, многофункциональных интерактивных учебно-тренировочных комплексах средств тушения пожара и комплексе виртуальной реальности для отработки навыков эвакуации."‍Еще одно важное направление работы центра – физическая и психологическая реабилитация пожарных и спасателей. Для этого создан центр реабилитации, оснащенный современнейшим оборудованием. Только в 2022 году он принял около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду Учебно-методический центр московских спасателей отмечает 65-летие.

https://realty.ria.ru/20221026/navigatsiya-1826689588.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва