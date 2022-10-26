Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/obstrel-1826836246.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку - РИА Новости, 26.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:40
2022-10-26T10:40
специальная военная операция на украине
донецк
докучаевск
петровский район
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824398123_0:208:3206:2011_1920x0_80_0_0_0946e9940631dc3b467abd57ede9b037.jpg
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.35 мск украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.43 мск по Петровскому району Донецка - семь снарядов калибром 152 миллиметра.Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка. Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221025/prestupleniya-1826785116.html
https://ria.ru/20221026/dnr-1826825735.html
донецк
докучаевск
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824398123_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_087e08209a9c1cbe3bbffbb2443951e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, докучаевск, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Докучаевск, Петровский район, СЦКК
10:40 26.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВитрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 23:01Специальная военная операция на Украине
СК расследует преступления ВСУ в Белгородской области, ДНР и ЛНР
Представительство добавило, что в 8.35 мск украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.43 мск по Петровскому району Донецка - семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка. Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Уничтоженные автомобили у здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
09:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 89 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДокучаевскПетровский районСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала