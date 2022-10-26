https://ria.ru/20221026/obstrel-1826836246.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку - РИА Новости, 26.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:40

2022-10-26T10:40

2022-10-26T10:40

специальная военная операция на украине

донецк

докучаевск

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.35 мск украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.43 мск по Петровскому району Донецка - семь снарядов калибром 152 миллиметра.Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка. Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221025/prestupleniya-1826785116.html

https://ria.ru/20221026/dnr-1826825735.html

донецк

докучаевск

петровский район

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донецк, докучаевск, петровский район, сцкк