Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВитрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Александровку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 8.35 мск украинские войска выпустили по Александровке шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.43 мск по Петровскому району Донецка - семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка. Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.