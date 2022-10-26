https://ria.ru/20221026/obraschenie-1826848898.html

ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии

ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии - РИА Новости, 26.10.2022

ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии

Госдума по инициативе вице-спикера Ирины Яровой 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:19

2022-10-26T11:19

2022-10-26T11:19

россия

украина

сша

госдума рф

оон

совет безопасности оон

ирина яровая

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума по инициативе вице-спикера Ирины Яровой 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии, сообщила журналистам пресс-служба ГД.Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе экспертного совещания Парламентской комиссии 25 октября предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, отмечает пресс-служба.Инициатива сопредседателя Парламентской комиссии была поддержана на заседании Совета Госдумы, которое прошло в этот же день, также сообщили в ГД.Кроме того, согласно сообщениям СМИ со ссылкой на письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи, РФ во вторник подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия."Есть смысл подготовить обращение палат парламента ко всем парламентам с той обоснованной тревожностью, и с нашей позицией, которая имеет абсолютно доказательное звучание, выйти на логику публичного заявления позиции парламента. Тем более, что усилия России по инициированию международного расследования в отношении военно-биологических изысканий США по-прежнему не находят должного отклика, хотя ситуация с созданием все большей и большей угрозы не только для России, но и всех стран… только усиливается", - сказала Яровая в ходе экспертного совещания Комиссии.Также Яровая сообщила, что ранее "была опубликована информация о том, что американские ученые создали новый штамм ковида с летальностью 80%, и эта информация была опубличена и подвергнута жесткой критике со стороны многих учёных из разных стран".

https://ria.ru/20221014/ssha-1824028873.html

https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, сша, госдума рф, оон, совет безопасности оон, ирина яровая, василий небензя, в мире