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ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии - РИА Новости, 26.10.2022
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ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии
ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии - РИА Новости, 26.10.2022
ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии
Госдума по инициативе вице-спикера Ирины Яровой 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:19
2022-10-26T11:19
россия
украина
сша
госдума рф
оон
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ирина яровая
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума по инициативе вице-спикера Ирины Яровой 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии, сообщила журналистам пресс-служба ГД.Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе экспертного совещания Парламентской комиссии 25 октября предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, отмечает пресс-служба.Инициатива сопредседателя Парламентской комиссии была поддержана на заседании Совета Госдумы, которое прошло в этот же день, также сообщили в ГД.Кроме того, согласно сообщениям СМИ со ссылкой на письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи, РФ во вторник подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия."Есть смысл подготовить обращение палат парламента ко всем парламентам с той обоснованной тревожностью, и с нашей позицией, которая имеет абсолютно доказательное звучание, выйти на логику публичного заявления позиции парламента. Тем более, что усилия России по инициированию международного расследования в отношении военно-биологических изысканий США по-прежнему не находят должного отклика, хотя ситуация с созданием все большей и большей угрозы не только для России, но и всех стран… только усиливается", - сказала Яровая в ходе экспертного совещания Комиссии.Также Яровая сообщила, что ранее "была опубликована информация о том, что американские ученые создали новый штамм ковида с летальностью 80%, и эта информация была опубличена и подвергнута жесткой критике со стороны многих учёных из разных стран".
https://ria.ru/20221014/ssha-1824028873.html
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россия, украина, сша, госдума рф, оон, совет безопасности оон, ирина яровая, василий небензя, в мире
Россия, Украина, США, Госдума РФ, ООН, Совет Безопасности ООН, Ирина Яровая, Василий Небензя, В мире
11:19 26.10.2022
 
ГД 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии

Яровая: Госдума 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам мира о биооружии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума по инициативе вице-спикера Ирины Яровой 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии, сообщила журналистам пресс-служба ГД.
Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе экспертного совещания Парламентской комиссии 25 октября предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, отмечает пресс-служба.
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Инициатива сопредседателя Парламентской комиссии была поддержана на заседании Совета Госдумы, которое прошло в этот же день, также сообщили в ГД.
Кроме того, согласно сообщениям СМИ со ссылкой на письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи, РФ во вторник подала жалобу в Совбез ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия.
"Есть смысл подготовить обращение палат парламента ко всем парламентам с той обоснованной тревожностью, и с нашей позицией, которая имеет абсолютно доказательное звучание, выйти на логику публичного заявления позиции парламента. Тем более, что усилия России по инициированию международного расследования в отношении военно-биологических изысканий США по-прежнему не находят должного отклика, хотя ситуация с созданием все большей и большей угрозы не только для России, но и всех стран… только усиливается", - сказала Яровая в ходе экспертного совещания Комиссии.
Также Яровая сообщила, что ранее "была опубликована информация о том, что американские ученые создали новый штамм ковида с летальностью 80%, и эта информация была опубличена и подвергнута жесткой критике со стороны многих учёных из разных стран".
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РоссияУкраинаСШАГосдума РФООНСовет Безопасности ООНИрина ЯроваяВасилий НебензяВ мире
 
 
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