https://ria.ru/20221026/obmen-1826893101.html

Кремль не комментирует приговор американке Грайнер, заявил Песков

Кремль не комментирует приговор американке Грайнер, заявил Песков - РИА Новости, 26.10.2022

Кремль не комментирует приговор американке Грайнер, заявил Песков

Кремль не комментирует приговор американке Бритни Грайнер, а разговор по поводу возможного обмена должен идти в тишине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:12

2022-10-26T13:12

2022-10-26T13:12

россия

нью-йорк (город)

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802496264_0:8:2142:1213_1920x0_80_0_0_0bcb30636a96606efcf2898880e02bcf.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует приговор американке Бритни Грайнер, а разговор по поводу возможного обмена должен идти в тишине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Решения суда, вы знаете, мы не комментируем - это первое. Второе: мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", - сказал Песков журналистам.В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к 9 годам колонии со штрафом в 1 миллион рублей по обвинению в контрабанде и хранении гашишного масла. О подаче апелляции на это решение адвокат американки Мария Благоволина сообщала 15 августа.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". В ходе досмотра в ручной клади американки нашли "вейпы" с жидкостью со специфическим запахом весом 0,702 грамма - экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826780682.html

россия

нью-йорк (город)

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин, в мире