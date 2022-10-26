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Кремль не комментирует приговор американке Грайнер, заявил Песков
Кремль не комментирует приговор американке Грайнер, заявил Песков - РИА Новости, 26.10.2022
Кремль не комментирует приговор американке Грайнер, заявил Песков
Кремль не комментирует приговор американке Бритни Грайнер, а разговор по поводу возможного обмена должен идти в тишине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:12
2022-10-26T13:12
2022-10-26T13:12
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нью-йорк (город)
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует приговор американке Бритни Грайнер, а разговор по поводу возможного обмена должен идти в тишине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Решения суда, вы знаете, мы не комментируем - это первое. Второе: мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", - сказал Песков журналистам.В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к 9 годам колонии со штрафом в 1 миллион рублей по обвинению в контрабанде и хранении гашишного масла. О подаче апелляции на это решение адвокат американки Мария Благоволина сообщала 15 августа.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". В ходе досмотра в ручной клади американки нашли "вейпы" с жидкостью со специфическим запахом весом 0,702 грамма - экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Нью-Йорк (город), Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Кремль не комментирует приговор американке Грайнер, заявил Песков
Песков: разговор об обмене заключенными между Россией и США должен идти в тишине