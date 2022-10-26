https://ria.ru/20221026/obman-1826791519.html
Юрист рассказал о схеме обмана на кассах самообслуживания
Юрист рассказал о схеме обмана на кассах самообслуживания - РИА Новости, 26.10.2022
Юрист рассказал о схеме обмана на кассах самообслуживания
Недобросовестные граждане используют кассы для самостоятельной оплаты покупок для хищения товаров. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T02:15
2022-10-26T02:15
2022-10-26T10:08
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Недобросовестные граждане используют кассы для самостоятельной оплаты покупок для хищения товаров. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, злоумышленники сканируют продукты, имитируют оплату банковской картой и покидают магазин. "В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек", — предупредил Соловьев.В результате эта проблема может переложиться на следующего покупателя.Собеседник агентства подчеркнул, что на кассах самообслуживания нужно внимательно проверять наличие незакрытых чеков, после оплаты сверяться с перечнем покупок. При необходимости следует обратиться к администратору магазина, добавил юрист.
https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
02:15 26.10.2022 (обновлено: 10:08 26.10.2022)
Юрист рассказал о схеме обмана на кассах самообслуживания
Юрист Соловьев: злоумышленники могут имитировать оплату на кассах самообслуживания