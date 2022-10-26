https://ria.ru/20221026/obman-1826791519.html

Юрист рассказал о схеме обмана на кассах самообслуживания

Юрист рассказал о схеме обмана на кассах самообслуживания - РИА Новости, 26.10.2022

Юрист рассказал о схеме обмана на кассах самообслуживания

Недобросовестные граждане используют кассы для самостоятельной оплаты покупок для хищения товаров. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T02:15

2022-10-26T02:15

2022-10-26T10:08

общество

россия

иван соловьев (юрист)

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_b46015054775a5b9f5f62ece46113211.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Недобросовестные граждане используют кассы для самостоятельной оплаты покупок для хищения товаров. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, злоумышленники сканируют продукты, имитируют оплату банковской картой и покидают магазин. "В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек", — предупредил Соловьев.В результате эта проблема может переложиться на следующего покупателя.Собеседник агентства подчеркнул, что на кассах самообслуживания нужно внимательно проверять наличие незакрытых чеков, после оплаты сверяться с перечнем покупок. При необходимости следует обратиться к администратору магазина, добавил юрист.

https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество