"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"
Со дня операции по освобождению Театрального центра на Дубровке от террористов прошло 20 лет.
Со дня операции по освобождению Театрального центра на Дубровке от террористов прошло 20 лет.
В годовщину трагических событий на Дубровке в Москве провели траурную церемонию.
В годовщину трагических событий на Дубровке в Москве провели траурную церемонию.
Память погибших почтили минутой молчания, к мемориальной доске с именами жертв теракта возложили цветы.
Память погибших почтили минутой молчания, к мемориальной доске с именами жертв теракта возложили цветы.
Состоялась поминальная служба.
Теракт на Дубровке — одно из самых страшных событий в истории современной России.
Теракт на Дубровке — одно из самых страшных событий в истории современной России.
Вечером 23 октября 2002 года в Театральный центр, где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвались вооруженные боевики. В заложниках оказались более 900 человек.
Вечером 23 октября 2002 года в Театральный центр, где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвались вооруженные боевики. В заложниках оказались более 900 человек.
С каждым днем террористы вели себя все агрессивнее. Они заявили, что 26 октября начнут убивать заложников.
С каждым днем террористы вели себя все агрессивнее. Они заявили, что 26 октября начнут убивать заложников.
Утром 26 октября силовики пошли на штурм театрального центра. Были убиты все боевики, находившиеся в здании. Но погибли и заложники: по разным данным, от 130 до 174 человек.
Утром 26 октября силовики пошли на штурм театрального центра. Были убиты все боевики, находившиеся в здании. Но погибли и заложники: по разным данным, от 130 до 174 человек.
Россия всегда будет хранить память о жертвах теракта на Дубровке.
Россия всегда будет хранить память о жертвах теракта на Дубровке.
"Мы знаем боль, связанную с потерями и утратами, которые мы понесли", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы знаем боль, связанную с потерями и утратами, которые мы понесли", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.