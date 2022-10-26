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"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста" - РИА Новости, 26.10.2022
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"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"
"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста" - РИА Новости, 26.10.2022
"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"
Дни с 23 по 26 октября навсегда останутся в памяти как трагедия "Норд-Оста". Вооруженные боевики тогда держали в заложниках почти тысячу зрителей и артистов... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:14
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фото
норд-ост
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Дни с 23 по 26 октября навсегда останутся в памяти как трагедия "Норд-Оста". Вооруженные боевики тогда держали в заложниках почти тысячу зрителей и артистов мюзикла в Театральном центре на Дубровке. Акция памяти жертв теракта — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, норд-ост, теракт на дубровке (2002), москва
Фото, Норд-Ост, Теракт на Дубровке (2002), Москва
13:14 26.10.2022 (обновлено: 13:15 26.10.2022)
 

"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"

Читать ria.ru в
Дни с 23 по 26 октября навсегда останутся в памяти как трагедия "Норд-Оста". Вооруженные боевики тогда держали в заложниках почти тысячу зрителей и артистов мюзикла в Театральном центре на Дубровке. Акция памяти жертв теракта — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Со дня операции по освобождению Театрального центра на Дубровке от террористов прошло 20 лет.

Участники мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке
1 из 10

Со дня операции по освобождению Театрального центра на Дубровке от террористов прошло 20 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В годовщину трагических событий на Дубровке в Москве провели траурную церемонию.

Участники мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке
2 из 10

В годовщину трагических событий на Дубровке в Москве провели траурную церемонию.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Память погибших почтили минутой молчания, к мемориальной доске с именами жертв теракта возложили цветы.

Мужчина возлагает цветы на мероприятии, посвященном 20-й годовщине со дня трагических событий захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке
3 из 10

Память погибших почтили минутой молчания, к мемориальной доске с именами жертв теракта возложили цветы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Состоялась поминальная служба.

Участники мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке
4 из 10

Состоялась поминальная служба.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Теракт на Дубровке — одно из самых страшных событий в истории современной России.

Мужчина у мемориальной доски с фотографиями жертв захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке, во время мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий
5 из 10

Теракт на Дубровке — одно из самых страшных событий в истории современной России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Вечером 23 октября 2002 года в Театральный центр, где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвались вооруженные боевики. В заложниках оказались более 900 человек.

Лампады и фотографии жертв захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке, во время мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий
6 из 10

Вечером 23 октября 2002 года в Театральный центр, где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвались вооруженные боевики. В заложниках оказались более 900 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

С каждым днем террористы вели себя все агрессивнее. Они заявили, что 26 октября начнут убивать заложников.

Женщина возлагает цветы к мемориальной доске с именами жертв захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке, во время мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий
7 из 10

С каждым днем террористы вели себя все агрессивнее. Они заявили, что 26 октября начнут убивать заложников.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Утром 26 октября силовики пошли на штурм театрального центра. Были убиты все боевики, находившиеся в здании. Но погибли и заложники: по разным данным, от 130 до 174 человек.

Фотографии жертв захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке, во время мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий
8 из 10

Утром 26 октября силовики пошли на штурм театрального центра. Были убиты все боевики, находившиеся в здании. Но погибли и заложники: по разным данным, от 130 до 174 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Россия всегда будет хранить память о жертвах теракта на Дубровке.

Пожилая женщина возлагает цветы на мероприятии, посвященном 20-й годовщине со дня трагических событий захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке
9 из 10

Россия всегда будет хранить память о жертвах теракта на Дубровке.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

"Мы знаем боль, связанную с потерями и утратами, которые мы понесли", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Участники мероприятия, посвященного 20-й годовщине со дня трагических событий захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке, запускаю в небо воздушные шарики
10 из 10

"Мы знаем боль, связанную с потерями и утратами, которые мы понесли", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ФотоНорд-ОстТеракт на Дубровке (2002)Москва
 
 
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