https://ria.ru/20221026/nord-ost-1826849709.html

"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"

"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста" - РИА Новости, 26.10.2022

"Мы знаем боль, связанную с потерями": 20 лет трагедии "Норд-Оста"

Дни с 23 по 26 октября навсегда останутся в памяти как трагедия "Норд-Оста". Вооруженные боевики тогда держали в заложниках почти тысячу зрителей и артистов... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:14

2022-10-26T13:14

2022-10-26T13:15

фото

норд-ост

теракт на дубровке (2002)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826832556_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_6e8e46323000988b3bc51d0d390d8a70.jpg

Дни с 23 по 26 октября навсегда останутся в памяти как трагедия "Норд-Оста". Вооруженные боевики тогда держали в заложниках почти тысячу зрителей и артистов мюзикла в Театральном центре на Дубровке. Акция памяти жертв теракта — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, норд-ост, теракт на дубровке (2002), москва