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В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии

В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.10.2022

В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии

Стабилизационные отключения электроэнергии начались в среду в Николаевской области Украины, график применяется ко всем группам потребителей, сообщил глава... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:12

2022-10-26T10:12

2022-10-26T10:12

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии начались в среду в Николаевской области Украины, график применяется ко всем группам потребителей, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.При этом он отметил, что в графике могут быть изменения, оперативную информацию будет сообщать оператор системы распределения АО "Николаевоблэнерго". По информации оператора, список групп потребителей разделен по общинам региона, поселкам.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина