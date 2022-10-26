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В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.10.2022
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В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии
В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 26.10.2022
В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии
Стабилизационные отключения электроэнергии начались в среду в Николаевской области Украины, график применяется ко всем группам потребителей, сообщил глава... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:12
2022-10-26T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии начались в среду в Николаевской области Украины, график применяется ко всем группам потребителей, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.При этом он отметил, что в графике могут быть изменения, оперативную информацию будет сообщать оператор системы распределения АО "Николаевоблэнерго". По информации оператора, список групп потребителей разделен по общинам региона, поселкам.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
10:12 26.10.2022
 
В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии

Глава николаевской ОВА Ким опубликовал график стабилизационных отключений электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии начались в среду в Николаевской области Украины, график применяется ко всем группам потребителей, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
"В целях стабилизации электросети по Николаевской области утром 26 октября электричество вынуждены отключить у всех 10 групп потребителей. Стабилизационные отключения начаты в 8 часов утра", - написал Ким в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что в графике могут быть изменения, оперативную информацию будет сообщать оператор системы распределения АО "Николаевоблэнерго". По информации оператора, список групп потребителей разделен по общинам региона, поселкам.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраина
 
 
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