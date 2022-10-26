В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии
Глава николаевской ОВА Ким опубликовал график стабилизационных отключений электроэнергии
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии начались в среду в Николаевской области Украины, график применяется ко всем группам потребителей, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
"В целях стабилизации электросети по Николаевской области утром 26 октября электричество вынуждены отключить у всех 10 групп потребителей. Стабилизационные отключения начаты в 8 часов утра", - написал Ким в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что в графике могут быть изменения, оперативную информацию будет сообщать оператор системы распределения АО "Николаевоблэнерго". По информации оператора, список групп потребителей разделен по общинам региона, поселкам.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.