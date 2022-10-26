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В Николаевской области два объекта инфраструктуры попали под обстрел
В Николаевской области два объекта инфраструктуры попали под обстрел - РИА Новости, 26.10.2022
В Николаевской области два объекта инфраструктуры попали под обстрел
Два объекта инфраструктуры в Николаевской области попали под обстрел во вторник, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:19
2022-10-26T09:19
2022-10-26T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два объекта инфраструктуры в Николаевской области попали под обстрел во вторник, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."Вчера, 25 октября, с 14.30 до 16.10 враг наносил удары по Первомайской общине. Попадания были по двум инфраструктурным объектам и по открытой территории за их пределами. Пострадавших нет", - написал Ким в своем Telegram-канале.Какие именно объекты попали под обстрел, он не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области два объекта инфраструктуры попали под обстрел
Глава николаевской ОВА Ким сообщил об обстреле двух объектов инфраструктуры во вторник