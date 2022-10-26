https://ria.ru/20221026/nikolaev-1826820260.html

В Николаевской области два объекта инфраструктуры попали под обстрел

В Николаевской области два объекта инфраструктуры попали под обстрел - РИА Новости, 26.10.2022

В Николаевской области два объекта инфраструктуры попали под обстрел

Два объекта инфраструктуры в Николаевской области попали под обстрел во вторник, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:19

2022-10-26T09:19

2022-10-26T09:19

специальная военная операция на украине

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николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Два объекта инфраструктуры в Николаевской области попали под обстрел во вторник, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."Вчера, 25 октября, с 14.30 до 16.10 враг наносил удары по Первомайской общине. Попадания были по двум инфраструктурным объектам и по открытой территории за их пределами. Пострадавших нет", - написал Ким в своем Telegram-канале.Какие именно объекты попали под обстрел, он не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

николаевская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, вооруженные силы рф