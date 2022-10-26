https://ria.ru/20221026/navalnyy-1826978936.html
Суд отклонил еще два иска Навального к колонии
Суд отклонил еще два иска Навального к колонии - РИА Новости, 26.10.2022
Суд отклонил еще два иска Навального к колонии
Ковровский городской суд Владимирской области отклонил еще два иска Алексея Навального к исправительной колонии №6, в которых тот обжаловал водворение в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:43
2022-10-26T16:43
2022-10-26T16:43
происшествия
алексей навальный
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отклонил еще два иска Алексея Навального к исправительной колонии №6, в которых тот обжаловал водворение в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.Ранее Ковровский городской суд уже рассмотрел пять исков Навального к ИК-6. Они касались отказа в предоставлении информации о заказчике производимых им в колонии изделий, объявленного ему предостережения, признания злостным нарушителем и двух водворений в ШИЗО. В удовлетворении требований по ним суд отказал.На среду было назначено рассмотрение двух заявлений, касающихся обжалования водворений Навального в ШИЗО на семь и пять суток."Рассмотрены. В удовлетворении административных требований отказано", - сообщили в объединенной пресс-службе судов области.До этого Навальный уже подавал к колониям, где отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20221020/navalnyy-1825478043.html
https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html
https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей навальный, владимирская область, россия
Происшествия, Алексей Навальный, Владимирская область, Россия
Суд отклонил еще два иска Навального к колонии
Ковровский городской суд Владимирской области отклонил еще два иска Навального к ИК-6
РЯЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отклонил еще два иска Алексея Навального к исправительной колонии №6, в которых тот обжаловал водворение в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее Ковровский городской суд уже рассмотрел пять исков Навального к ИК-6. Они касались отказа в предоставлении информации о заказчике производимых им в колонии изделий, объявленного ему предостережения, признания злостным нарушителем и двух водворений в ШИЗО. В удовлетворении требований по ним суд отказал.
На среду было назначено рассмотрение двух заявлений, касающихся обжалования водворений Навального в ШИЗО на семь и пять суток.
"Рассмотрены. В удовлетворении административных требований отказано", - сообщили в объединенной пресс-службе судов области.
До этого Навальный уже подавал к колониям, где отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы
приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд
признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.