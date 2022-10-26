https://ria.ru/20221026/navalnyy-1826978936.html

Суд отклонил еще два иска Навального к колонии

Суд отклонил еще два иска Навального к колонии - РИА Новости, 26.10.2022

Суд отклонил еще два иска Навального к колонии

Ковровский городской суд Владимирской области отклонил еще два иска Алексея Навального к исправительной колонии №6, в которых тот обжаловал водворение в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:43

2022-10-26T16:43

2022-10-26T16:43

происшествия

алексей навальный

владимирская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788948046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ce2bf07762a92357a39b7b340238e6d.jpg

РЯЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отклонил еще два иска Алексея Навального к исправительной колонии №6, в которых тот обжаловал водворение в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.Ранее Ковровский городской суд уже рассмотрел пять исков Навального к ИК-6. Они касались отказа в предоставлении информации о заказчике производимых им в колонии изделий, объявленного ему предостережения, признания злостным нарушителем и двух водворений в ШИЗО. В удовлетворении требований по ним суд отказал.На среду было назначено рассмотрение двух заявлений, касающихся обжалования водворений Навального в ШИЗО на семь и пять суток."Рассмотрены. В удовлетворении административных требований отказано", - сообщили в объединенной пресс-службе судов области.До этого Навальный уже подавал к колониям, где отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20221020/navalnyy-1825478043.html

https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html

https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алексей навальный, владимирская область, россия