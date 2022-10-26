https://ria.ru/20221026/nato-1826960060.html
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии - РИА Новости, 26.10.2022
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Турцию для встречи с президентом Тайипом Эрдоганом по вопросу присоединения... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:55
2022-10-26T15:55
2022-10-26T15:55
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Турцию для встречи с президентом Тайипом Эрдоганом по вопросу присоединения Финляндии и Швеции к альянсу."Я сам поеду в Турцию для встречи с президентом Эрдоганом в ближайшее время", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии.Столтенберг добавил, что он "уверен, что все союзники подпишут протокол о присоединении"."Я также приветствую тот факт, что Финляндия и Швеция находятся в тесном контакте с Турцией", - сказал он.Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Швеции отправится в Турцию для переговоров с Эрдоганом.
https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826857724.html
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В мире, Йенс Столтенберг, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии