https://ria.ru/20221026/nalogi-1826955396.html
Китай вводит дополнительные налоги на электронные сигареты
Китай вводит дополнительные налоги на электронные сигареты - РИА Новости, 26.10.2022
Китай вводит дополнительные налоги на электронные сигареты
Китай с 1 ноября значительно повысит налоговое давление на производителей и поставщиков электронных сигарет. Для них вводится потребительский налог. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:16
2022-10-26T16:16
2022-10-26T16:16
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай с 1 ноября значительно повысит налоговое давление на производителей и поставщиков электронных сигарет. Для них вводится потребительский налог.За производство и импорт вэйпов ставка налога составит 36%, за оптовые продажи – 11%. Вполне естественно, что это повлечет всплеск стоимости электронных сигарет на китайском рынке.Ранее, 1 октября, Китай ввел ГОСТ на вэйпы. Он частности, предполагает, что все электронные сигареты должны быть снабжены защитой от детей. Картриджи для вэйпов должны быть одноразовыми и защищенными от "дозаправки". Кроме того, оформление упаковки не должно быть привлекательным для детей и подростков. Напомним, что в целях ограничения доступа подростков к электронным сигаретам, Китай еще в 2019 году запретил их продажи онлайн.На сегодня в КНР насчитывается 1,5 тысячи производителей и 190 тысячи специальных лавок по продаже электронных сигарет. В этой индустрии занято порядка 1,5 миллиона человек, опосредованно – еще около 4 миллионов. Рынок вэйпов в КНР по итогам 2021 года оценен в 19,7 миллиарда юаней (около 3 миллиардов долларов) с годовым ростом на 36%. При этом Китай экспортирует гораздо больше вэйпов, чем потребляет В минувшем году китайский экспорт электронных сигарет вырос на 180% в годовом исчислении – до 21,7 миллиарда долларов.В ноябре прошлого года Китай поставил производство и продажи электронных сигарет под государственный контроль наравне с традиционной табачной продукцией. Соответствующие поправки были приняты к положениям о применении закона о табачной монополии КНР. В документе появилась статья, которая гласит: "Электронные сигареты и иная новая табачная продукция будет контролироваться в соответствии с закрепленными в данном Положении правилами о сигаретах". Эта короткая поправка привела к появлению на рынке вэйпов мощного регулятора – Госуправления табачной монополии КНР.
https://ria.ru/20221026/zavod-1826946228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай с 1 ноября значительно повысит налоговое давление на производителей и поставщиков электронных сигарет. Для них вводится потребительский налог.
За производство и импорт вэйпов ставка налога составит 36%, за оптовые продажи – 11%. Вполне естественно, что это повлечет всплеск стоимости электронных сигарет на китайском рынке.
Ранее, 1 октября, Китай ввел ГОСТ на вэйпы. Он частности, предполагает, что все электронные сигареты должны быть снабжены защитой от детей. Картриджи для вэйпов должны быть одноразовыми и защищенными от "дозаправки". Кроме того, оформление упаковки не должно быть привлекательным для детей и подростков. Напомним, что в целях ограничения доступа подростков к электронным сигаретам, Китай еще в 2019 году запретил их продажи онлайн.
На сегодня в КНР насчитывается 1,5 тысячи производителей и 190 тысячи специальных лавок по продаже электронных сигарет. В этой индустрии занято порядка 1,5 миллиона человек, опосредованно – еще около 4 миллионов. Рынок вэйпов в КНР по итогам 2021 года оценен в 19,7 миллиарда юаней (около 3 миллиардов долларов) с годовым ростом на 36%. При этом Китай экспортирует гораздо больше вэйпов, чем потребляет В минувшем году китайский экспорт электронных сигарет вырос на 180% в годовом исчислении – до 21,7 миллиарда долларов.
В ноябре прошлого года Китай поставил производство и продажи электронных сигарет под государственный контроль наравне с традиционной табачной продукцией. Соответствующие поправки были приняты к положениям о применении закона о табачной монополии КНР. В документе появилась статья, которая гласит: "Электронные сигареты и иная новая табачная продукция будет контролироваться в соответствии с закрепленными в данном Положении правилами о сигаретах". Эта короткая поправка привела к появлению на рынке вэйпов мощного регулятора – Госуправления табачной монополии КНР.