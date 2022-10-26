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Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ
Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ
"Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:48
2022-10-26T15:01
снг
владимир путин
россия
содружество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества."Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - сказал Путин.Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.
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снг, владимир путин, россия, содружество
СНГ, Владимир Путин, Россия, Содружество
14:48 26.10.2022 (обновлено: 15:01 26.10.2022)
 
Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ

Путин: "расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для СНГ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.
"Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - сказал Путин.
Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.
 
СНГВладимир ПутинРоссияСодружество
 
 
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