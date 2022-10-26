https://ria.ru/20221026/naemniki-1826931491.html
Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ
Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ
"Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:48
2022-10-26T14:48
2022-10-26T15:01
снг
владимир путин
россия
содружество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_2:553:2659:2048_1920x0_80_0_0_23bd054446a88022e3b2439a23c50621.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества."Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - сказал Путин.Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_385:628:2279:2048_1920x0_80_0_0_56674851b7168a975b48e2eedd323ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия, содружество
СНГ, Владимир Путин, Россия, Содружество
14:48 26.10.2022 (обновлено: 15:01 26.10.2022)
Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ
Путин: "расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для СНГ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.
"Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - сказал Путин.
Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.