https://ria.ru/20221026/naemniki-1826931491.html

Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ

Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ - РИА Новости, 26.10.2022

Путин: иностранные наемники с боевым опытом представляют угрозу для СНГ

"Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:48

2022-10-26T14:48

2022-10-26T15:01

снг

владимир путин

россия

содружество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Расползание" иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества."Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", - сказал Путин.Ранее, 29 сентября, президент провел по видеосвязи 18-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ. На нем обсуждались вопросы укрепления коллективной безопасности и стратегического партнёрства.

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снг, владимир путин, россия, содружество