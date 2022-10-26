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Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/naemniki-1826882173.html
Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении
Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении - РИА Новости, 26.10.2022
Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении
Воюющие за Киев наемники из-за больших потерь меняют тактику и отказываются идти в составе штурмовых групп на сватовском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:47
2022-10-26T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
сватово
виталий киселев
украина
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ЛУГАНСК, 26 окт – РИА Новости. Воюющие за Киев наемники из-за больших потерь меняют тактику и отказываются идти в составе штурмовых групп на сватовском направлении, рассказал РИА Новости полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Накануне Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму"."Буквально последние несколько дней наемники поменяли тактику. Они прекрасно понимают, что увеличился кратно шанс погибнуть (на данном направлении – ред.). Они посылают вперед тероборону", - сказал Киселев, сославшись на данные разведки.
киев
луганская народная республика
сватово
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в мире, киев, луганская народная республика, сватово, виталий киселев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Сватово, Виталий Киселев, Украина
12:47 26.10.2022
 
Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении

Полковник полиции ЛНР Киселев: наемники, боясь погибнуть, посылают вперед тероборону

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 окт – РИА Новости. Воюющие за Киев наемники из-за больших потерь меняют тактику и отказываются идти в составе штурмовых групп на сватовском направлении, рассказал РИА Новости полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
Накануне Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму".
"Буквально последние несколько дней наемники поменяли тактику. Они прекрасно понимают, что увеличился кратно шанс погибнуть (на данном направлении – ред.). Они посылают вперед тероборону", - сказал Киселев, сославшись на данные разведки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЛуганская Народная РеспубликаСватовоВиталий КиселевУкраина
 
 
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