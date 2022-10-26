https://ria.ru/20221026/naemniki-1826882173.html

Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении

Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении - РИА Новости, 26.10.2022

Воюющие за Киев наемники меняют тактику на Сватовском направлении

Воюющие за Киев наемники из-за больших потерь меняют тактику и отказываются идти в составе штурмовых групп на сватовском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:47

2022-10-26T12:47

2022-10-26T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

киев

луганская народная республика

сватово

виталий киселев

украина

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ЛУГАНСК, 26 окт – РИА Новости. Воюющие за Киев наемники из-за больших потерь меняют тактику и отказываются идти в составе штурмовых групп на сватовском направлении, рассказал РИА Новости полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.Накануне Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму"."Буквально последние несколько дней наемники поменяли тактику. Они прекрасно понимают, что увеличился кратно шанс погибнуть (на данном направлении – ред.). Они посылают вперед тероборону", - сказал Киселев, сославшись на данные разведки.

киев

луганская народная республика

сватово

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, луганская народная республика, сватово, виталий киселев, украина