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В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов" - РИА Новости, 26.10.2022
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В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"
В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов" - РИА Новости, 26.10.2022
В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"
Первый в России культурно-просветительский центр, посвященный изучению конструктивизма откроется в ноябре в Москве, центр разместится в отреставрированном... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:37
2022-10-26T14:37
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Первый в России культурно-просветительский центр, посвященный изучению конструктивизма откроется в ноябре в Москве, центр разместится в отреставрированном здании Хлебозавода №5 имени Зотова на Ходынской улице – и будет развиваться как филантропический проект банка ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, сообщает пресс-служба ВТБ."Здание на Ходынской улице — первый из пяти построенных в СССР кольцевых хлебозаводов-автоматов системы инженера Георгия Марсакова. Хлеб здесь перестали печь в 2006-м. Наша задача состояла в поиске нового смысла для этого объекта культурного наследия. Идеи были разные. Идеальной, на наш взгляд, оказалась самая простая и очень органичная – конструктивизм в конструктивистском здании. СССР – родина конструктивизма, а в России до сих пор не было ни одного центра по его изучению. В соавторстве с архитектором Сергеем Чобаном мы разработали и реализовали концепцию центра, который позволит не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавтором исследования", - сказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ Наталья Кочнева.По сообщению пресс-службы, в программу работы центра войдут выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также грантовая программа, которая будет направлена на поддержку исследований о конструктивизме. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, два кинозала, где, кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями, планируется показ кураторского выбора нового прокатного кино и детский клуб.Партнерами центра "Зотов" выступают Государственная Третьяковская галерея, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, в сотрудничестве с которыми планируется развивать грантовые программы и исследовательские проекты.
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культура, новости компаний - экономика, втб, москва
Культура, Новости компаний - Экономика, ВТБ, Москва
14:37 26.10.2022
 

В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на центр Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Первый в России культурно-просветительский центр, посвященный изучению конструктивизма откроется в ноябре в Москве, центр разместится в отреставрированном здании Хлебозавода №5 имени Зотова на Ходынской улице – и будет развиваться как филантропический проект банка ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Здание на Ходынской улице — первый из пяти построенных в СССР кольцевых хлебозаводов-автоматов системы инженера Георгия Марсакова. Хлеб здесь перестали печь в 2006-м. Наша задача состояла в поиске нового смысла для этого объекта культурного наследия. Идеи были разные. Идеальной, на наш взгляд, оказалась самая простая и очень органичная – конструктивизм в конструктивистском здании. СССР – родина конструктивизма, а в России до сих пор не было ни одного центра по его изучению. В соавторстве с архитектором Сергеем Чобаном мы разработали и реализовали концепцию центра, который позволит не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавтором исследования", - сказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ Наталья Кочнева.
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По сообщению пресс-службы, в программу работы центра войдут выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также грантовая программа, которая будет направлена на поддержку исследований о конструктивизме. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, два кинозала, где, кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями, планируется показ кураторского выбора нового прокатного кино и детский клуб.
Партнерами центра "Зотов" выступают Государственная Третьяковская галерея, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, в сотрудничестве с которыми планируется развивать грантовые программы и исследовательские проекты.
 
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