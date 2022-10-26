https://ria.ru/20221026/moskva-1826927371.html

В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"

В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов" - РИА Новости, 26.10.2022

В Москве откроется центр изучения конструктивизма "Зотов"

Первый в России культурно-просветительский центр, посвященный изучению конструктивизма откроется в ноябре в Москве, центр разместится в отреставрированном... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:37

2022-10-26T14:37

2022-10-26T14:37

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Первый в России культурно-просветительский центр, посвященный изучению конструктивизма откроется в ноябре в Москве, центр разместится в отреставрированном здании Хлебозавода №5 имени Зотова на Ходынской улице – и будет развиваться как филантропический проект банка ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия авангарда в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, сообщает пресс-служба ВТБ."Здание на Ходынской улице — первый из пяти построенных в СССР кольцевых хлебозаводов-автоматов системы инженера Георгия Марсакова. Хлеб здесь перестали печь в 2006-м. Наша задача состояла в поиске нового смысла для этого объекта культурного наследия. Идеи были разные. Идеальной, на наш взгляд, оказалась самая простая и очень органичная – конструктивизм в конструктивистском здании. СССР – родина конструктивизма, а в России до сих пор не было ни одного центра по его изучению. В соавторстве с архитектором Сергеем Чобаном мы разработали и реализовали концепцию центра, который позволит не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавтором исследования", - сказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ Наталья Кочнева.По сообщению пресс-службы, в программу работы центра войдут выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также грантовая программа, которая будет направлена на поддержку исследований о конструктивизме. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, два кинозала, где, кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями, планируется показ кураторского выбора нового прокатного кино и детский клуб.Партнерами центра "Зотов" выступают Государственная Третьяковская галерея, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, в сотрудничестве с которыми планируется развивать грантовые программы и исследовательские проекты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, новости компаний - экономика, втб, москва