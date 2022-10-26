https://ria.ru/20221026/moskva-1826809655.html

В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города

В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города - РИА Новости, 26.10.2022

В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства этой осенью высадят на видовых пространствах и магистралях столицы более 5 тысяч крупномерных деревьев,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T07:59

2022-10-26T07:59

2022-10-26T07:59

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745901590_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_521456a1b9e991936cfb5fa126c36b73.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства этой осенью высадят на видовых пространствах и магистралях столицы более 5 тысяч крупномерных деревьев, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году продолжаем мероприятия по озеленению ключевых магистралей, в общей сложности высадим более 5 тысяч крупномеров. Они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли."При выборе пород деревьев предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Такими свойствами обладают липы, декоративные яблони, рябины и клены. Для высадки подобрали взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

https://ria.ru/20221021/pamyatnik-1825720933.html

https://realty.ria.ru/20221026/dom-1826753020.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва