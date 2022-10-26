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В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города - РИА Новости, 26.10.2022
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В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города
В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города - РИА Новости, 26.10.2022
В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства этой осенью высадят на видовых пространствах и магистралях столицы более 5 тысяч крупномерных деревьев,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:59
2022-10-26T07:59
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства этой осенью высадят на видовых пространствах и магистралях столицы более 5 тысяч крупномерных деревьев, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году продолжаем мероприятия по озеленению ключевых магистралей, в общей сложности высадим более 5 тысяч крупномеров. Они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли."При выборе пород деревьев предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Такими свойствами обладают липы, декоративные яблони, рябины и клены. Для высадки подобрали взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
07:59 26.10.2022
 
В Москве рассказали, чем украсят видовые пространства и магистрали города

Заммэра Москвы Бирюков: более пяти тысяч деревьев украсят пространства и магистрали Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства этой осенью высадят на видовых пространствах и магистралях столицы более 5 тысяч крупномерных деревьев, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году продолжаем мероприятия по озеленению ключевых магистралей, в общей сложности высадим более 5 тысяч крупномеров. Они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкая и Березовая аллея", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли.
"При выборе пород деревьев предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Такими свойствами обладают липы, декоративные яблони, рябины и клены. Для высадки подобрали взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
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