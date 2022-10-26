https://ria.ru/20221026/moshennichestvo-1826943038.html

Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества

Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества - РИА Новости, 26.10.2022

Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества

Минцифры России фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40 до... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:14

2022-10-26T15:14

2022-10-26T15:14

экономика

технологии

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. Минцифры России фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40 до 200%, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин.По его словам, такое радикальное снижение произошло по двум причинам: взаимодействию крупных мобильных операторов между собой, а также активная борьба с мошенниками силовых ведомств.По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников использовать технологии подмены номера, заработает в России в следующем году.

https://ria.ru/20221026/mintsifry-1826835588.html

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экономика, технологии, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия