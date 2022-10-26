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Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества - РИА Новости, 26.10.2022
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Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества
Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества - РИА Новости, 26.10.2022
Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества
Минцифры России фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40 до... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:14
2022-10-26T15:14
экономика
технологии
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. Минцифры России фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40 до 200%, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин.По его словам, такое радикальное снижение произошло по двум причинам: взаимодействию крупных мобильных операторов между собой, а также активная борьба с мошенниками силовых ведомств.По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников использовать технологии подмены номера, заработает в России в следующем году.
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экономика, технологии, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Экономика, Технологии, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
15:14 26.10.2022
 
Минцифры зафиксировало падение случаев телефонного мошенничества

Минцифры зафиксировало падение числа случаев телефонного мошенничества с августа

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкМужчина говорит по телефону на улице Москвы.
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мужчина говорит по телефону на улице Москвы.. Архивное фото
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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. Минцифры России фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40 до 200%, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин.
"У каждого своя статистика, мы собираем много с каких источников разные статистические показатели… С августа очень четкая тенденция на снижение, у некоторых... это в три раза, у кого-то это на 40%", - сказал Бенгин в ходе форума "Спектр".
По его словам, такое радикальное снижение произошло по двум причинам: взаимодействию крупных мобильных операторов между собой, а также активная борьба с мошенниками силовых ведомств.
По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников использовать технологии подмены номера, заработает в России в следующем году.
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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ЭкономикаТехнологииАндрей ЛиповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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