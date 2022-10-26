https://ria.ru/20221026/moor-1826810629.html

Власти Тюменской области рассказали, что может стать точками роста региона

Власти Тюменской области рассказали, что может стать точками роста региона - РИА Новости, 26.10.2022

Власти Тюменской области рассказали, что может стать точками роста региона

У Тюменской области есть потенциал для развития в образовательном, научном направлениях и как сервисный центр для топливно-энергетического комплекса, важным... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:05

2022-10-26T08:05

2022-10-26T08:06

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

тюмень

ямал

центр политических технологий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818643562_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_a6c1458ed51ed75ace94df7389a6d8e1.jpg

ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. У Тюменской области есть потенциал для развития в образовательном, научном направлениях и как сервисный центр для топливно-энергетического комплекса, важным условием для этого является эффективное сотрудничество с Югрой и Ямалом, сообщил глава региона Александр Моор на очередных Губернаторских чтениях.Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом действует с 2004 года, за это время оно доказало свою эффективность. Общая история, инфраструктура и взаимоотношения между субъектами экономики и людьми дают больший потенциал для развития. Одним из успешных совместных проектов губернатор считает открытие Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, создание в Тюмени крупного межвузовского кампуса послужит дальнейшему развитию этого направления."Одна из сфер, в которой мы можем развернуться, деверсифицироваться, - это образование… Мы по этому пути уже много лет идем и будем дальше двигаться, чтобы сформировать в Тюмени очень сильный образовательный центр, а дальше и научный, и инновационный", - сказал Александр Моор.Помимо этого, губернатор отметил, что в тюменской "матрешке" за шестьдесят лет освоения Западной Сибири сформировались серьезные компетенции в сфере ТЭК, и они могут быть востребованы не только на территории России, но и за рубежом. "Мы могли бы замахнуться на то, чтобы создать крупную российскую нефтесервисную компанию в конкуренцию большой американской четверке: Schlumberger, Halliburton и всем остальным. Эта задача сложная, долгосрочная, но есть база, от чего оттолкнуться и от чего двигаться вперед. Нефть и газ все равно в мире будут добывать, будут перерабатывать и транспортировать, и мне кажется, мы могли бы в эту историю вписаться", – отметил Александр Моор.Перспективы российских регионов, их новые пространственные балансы и точки роста стали очередной темой Губернаторских чтений, с аналитическим докладом выступил вице-президент, руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий, профессор, заведующий лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики, профессор МГИМО Ростислав Туровский. Эксперт отметил, что Тюменская область занимает относительно стабильное место в российской экономике, у региона есть репутация организационного и инновационного центра, и в этой логике возможно дальнейшее развитие многих отраслей. Что касается вектора развития, то, с учетом географического положения, есть потенциал развития отношений с Востоком и Югом.

https://ria.ru/20221018/tyumen-1824958454.html

https://ria.ru/20221024/it-1826319787.html

тюменская область

тюмень

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр моор, тюменская область, тюмень, ямал, центр политических технологий