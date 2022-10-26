08:05 26.10.2022 (обновлено: 08:06 26.10.2022)
Власти Тюменской области рассказали, что может стать точками роста региона
Глава Тюменской области Моор заявил, что точками роста региона могут стать проекты для ТЭК
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. У Тюменской области есть потенциал для развития в образовательном, научном направлениях и как сервисный центр для топливно-энергетического комплекса, важным условием для этого является эффективное сотрудничество с Югрой и Ямалом, сообщил глава региона Александр Моор на очередных Губернаторских чтениях.
Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом действует с 2004 года, за это время оно доказало свою эффективность. Общая история, инфраструктура и взаимоотношения между субъектами экономики и людьми дают больший потенциал для развития. Одним из успешных совместных проектов губернатор считает открытие Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, создание в Тюмени крупного межвузовского кампуса послужит дальнейшему развитию этого направления.
"Одна из сфер, в которой мы можем развернуться, деверсифицироваться, - это образование… Мы по этому пути уже много лет идем и будем дальше двигаться, чтобы сформировать в Тюмени очень сильный образовательный центр, а дальше и научный, и инновационный", - сказал Александр Моор.
Помимо этого, губернатор отметил, что в тюменской "матрешке" за шестьдесят лет освоения Западной Сибири сформировались серьезные компетенции в сфере ТЭК, и они могут быть востребованы не только на территории России, но и за рубежом. "Мы могли бы замахнуться на то, чтобы создать крупную российскую нефтесервисную компанию в конкуренцию большой американской четверке: Schlumberger, Halliburton и всем остальным. Эта задача сложная, долгосрочная, но есть база, от чего оттолкнуться и от чего двигаться вперед. Нефть и газ все равно в мире будут добывать, будут перерабатывать и транспортировать, и мне кажется, мы могли бы в эту историю вписаться", – отметил Александр Моор.
Перспективы российских регионов, их новые пространственные балансы и точки роста стали очередной темой Губернаторских чтений, с аналитическим докладом выступил вице-президент, руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий, профессор, заведующий лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики, профессор МГИМО Ростислав Туровский. Эксперт отметил, что Тюменская область занимает относительно стабильное место в российской экономике, у региона есть репутация организационного и инновационного центра, и в этой логике возможно дальнейшее развитие многих отраслей. Что касается вектора развития, то, с учетом географического положения, есть потенциал развития отношений с Востоком и Югом.