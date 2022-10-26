Полиция Молдавии не стала разгонять палаточный городок в центре Кишинева
Полиция Молдавии не стала разгонять палаточный городок оппозиции в центре Кишинева
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева
© Sputnik / Родион Прока
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 окт – РИА Новости. Обстановка в палаточном городке оппозиции в центре Кишинева спокойная, полиция, несмотря на озвученный ранее ультиматум, не разгоняет манифестантов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее участники бессрочного протеста, который проходит у стен генпрокуратуры Молдавии, попытались заблокировать палатками вход в здание, однако их оттеснила полиция. Позже в знак протеста манифестанты сдвинули палатки, перегородив доступ к строению. Правоохранители призвали организаторов протеста вернуть палатки на прежнее место, отведя им на это 15 минут, в противном случае полицейские обещали демонтировать городок и разогнать манифестантов.
Тем не менее спустя час ситуация на месте протеста не изменилась. Проход к зданию генпрокуратуры по-прежнему заблокирован.
В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.