https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826856954.html

Додон заявил, что Молдавия может остаться без российского газа

Додон заявил, что Молдавия может остаться без российского газа - РИА Новости, 26.10.2022

Додон заявил, что Молдавия может остаться без российского газа

Молдавия может остаться без российского газа только по вине самого Кишинева, который не выполняет взятые на себя обязательства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:39

2022-10-26T11:39

2022-10-26T11:39

экономика

молдавия

россия

газпром

молдовагаз

игорь додон

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Молдавия может остаться без российского газа только по вине самого Кишинева, который не выполняет взятые на себя обязательства, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"."Кишинев может остаться без российского газа только по вине самого Кишинева… Если бы в Молдавии была бы нормальная, промолдавская, договороспособная власть, она бы договорились с Россией, вне зависимости от ситуации на Украине, мы получили бы газ дешевле и в полном объеме, как получают сейчас Венгрия, Сербия, Турция и другие страны, не участвующие в антироссийских санкциях", - заявил Додон.Он заявил, что республика не выполнила свои обязательств по соглашению, подписанному в октябре прошлого года, это касается не только текущих платежей, но и выплаты исторического долга."Деятельность правительства в этом вопросе - это предательство интересов народа, это геноцид, это разные схемы, которые запускают, чтобы покупать тот же российский газ, но через посредников. Снижение объемов поставок открывают возможность для коррупционных схем, они присутствуют, я знаю, что открыты уголовные дела даже в нынешней прокуратуре на все эти схемы, просто их сейчас придерживают", - отметил экс-президент.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822823442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, россия, газпром, молдовагаз, игорь додон