https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826841012.html
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР - РИА Новости, 26.10.2022
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил надежду, что ни Украина, ни кто-либо еще не решится атаковать территорию Приднестровья и всей... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:57
2022-10-26T10:57
2022-10-26T10:57
в мире
игорь додон
молдавия
украина
кишинев
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил надежду, что ни Украина, ни кто-либо еще не решится атаковать территорию Приднестровья и всей республики в целом."Я думаю и надеюсь, что никто не рискнет это сделать, несмотря на то, что происходит на Украине. Если, не дай бог, это произойдет, то позиция высшего руководства страны должна быть очень однозначной - они должны выйти и сказать, что это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Молдавии. Неважно кто", - заявил Додон, отвечая на вопрос, существует ли опасность атаки Приднестровья со стороны Украины.Он подчеркнул, что Кишинев пока не смог решить приднестровскую проблему, однако и Россия, и Украина, и весь мир признают эту территорию частью Молдавии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826837314.html
молдавия
украина
кишинев
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в мире, игорь додон, молдавия, украина, кишинев, приднестровская молдавская республика
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Украина, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР
Экс-президент Молдавии Додон надеется, что Украина не рискнет атаковать Приднестровье