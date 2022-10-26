Рейтинг@Mail.ru
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826841012.html
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР - РИА Новости, 26.10.2022
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил надежду, что ни Украина, ни кто-либо еще не решится атаковать территорию Приднестровья и всей... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:57
2022-10-26T10:57
в мире
игорь додон
молдавия
украина
кишинев
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_cdeeba4336d432a625656677c746ba06.jpg
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил надежду, что ни Украина, ни кто-либо еще не решится атаковать территорию Приднестровья и всей республики в целом."Я думаю и надеюсь, что никто не рискнет это сделать, несмотря на то, что происходит на Украине. Если, не дай бог, это произойдет, то позиция высшего руководства страны должна быть очень однозначной - они должны выйти и сказать, что это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Молдавии. Неважно кто", - заявил Додон, отвечая на вопрос, существует ли опасность атаки Приднестровья со стороны Украины.Он подчеркнул, что Кишинев пока не смог решить приднестровскую проблему, однако и Россия, и Украина, и весь мир признают эту территорию частью Молдавии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826837314.html
молдавия
украина
кишинев
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_36:0:2529:1870_1920x0_80_0_0_079d2f1dedbb2ec7f6b59fc67690db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь додон, молдавия, украина, кишинев, приднестровская молдавская республика
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Украина, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика
10:57 26.10.2022
 
Додон надеется, что Украина не рискнет обстреливать Молдавию или ПМР

Экс-президент Молдавии Додон надеется, что Украина не рискнет атаковать Приднестровье

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Игорь Додон . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил надежду, что ни Украина, ни кто-либо еще не решится атаковать территорию Приднестровья и всей республики в целом.
"Я думаю и надеюсь, что никто не рискнет это сделать, несмотря на то, что происходит на Украине. Если, не дай бог, это произойдет, то позиция высшего руководства страны должна быть очень однозначной - они должны выйти и сказать, что это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Молдавии. Неважно кто", - заявил Додон, отвечая на вопрос, существует ли опасность атаки Приднестровья со стороны Украины.
Он подчеркнул, что Кишинев пока не смог решить приднестровскую проблему, однако и Россия, и Украина, и весь мир признают эту территорию частью Молдавии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
10:46
Додон опасается, что Молдавию извне вовлекут в геополитическую борьбу
 
В миреИгорь ДодонМолдавияУкраинаКишиневПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала