https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826819734.html

Экс-президент Молдавии Додон заявил о рисках безопасности страны

Экс-президент Молдавии Додон заявил о рисках безопасности страны - РИА Новости, 26.10.2022

Экс-президент Молдавии Додон заявил о рисках безопасности страны

Риски для безопасности Молдавии создает не геополитическая обстановка в регионе, а действия властей страны, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:17

2022-10-26T09:17

2022-10-26T09:18

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Риски для безопасности Молдавии создает не геополитическая обстановка в регионе, а действия властей страны, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон."Я считаю, что риски для безопасности Молдавии есть. Они обусловлены не столько тем, что происходит в регионе, хотя это тоже очень важно и создает риски и для Молдавии. Риски безопасности больше исходят от действующей власти, от ее деклараций и от действий, которые происходят в последнее месяцы", - заявил Додон.Он пояснил, что в последнее время заявления многих представителей руководства страны противоречат ее нейтральному статусу."Начнем с деклараций о геополитической поддержке тех или других сил в регионе - любое нейтральное государство, тем более с такими рисками, было бы более внимательным, представители власти были бы внимательнее с такими декларациями и участием в разных платформах", - добавил Додон, отметив, что власти вновь намерены принять участие в антироссийской "Крымской платформе".

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

молдавия

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в мире, игорь додон, молдавия