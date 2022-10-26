https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1827039033.html

Мобилизованных в Приморье учат оказывать первую медпомощь на поле боя

Мобилизованных в Приморье учат оказывать первую медпомощь на поле боя - РИА Новости, 26.10.2022

Мобилизованных в Приморье учат оказывать первую медпомощь на поле боя

Резервистов, призванных в ходе частичной мобилизации, обучают в Приморье тактической медицине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:05

2022-10-26T20:05

2022-10-26T20:05

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

приморский край

владимир путин

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Резервистов, призванных в ходе частичной мобилизации, обучают в Приморье тактической медицине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Занятия проводятся на полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, информирует ВВО."С военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, проводятся занятия по тактической медицине. Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи… Кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что с каждым практическим занятием "поставленные задачи усложняются". Резервистов учат и грамотно использовать медицинский подсумок, применять подручные средства для оказания медпомощи.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

приморский край

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сергей шойгу, приморский край, владимир путин, россия, украина, частичная мобилизация в россии