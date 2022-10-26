Мобилизованных в Приморье учат оказывать первую медпомощь на поле боя
Резервистов, призванных по частичной мобилизации, обучают в Приморье тактической медицине
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Резервистов, призванных в ходе частичной мобилизации, обучают в Приморье тактической медицине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Занятия проводятся на полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, информирует ВВО.
"С военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, проводятся занятия по тактической медицине. Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи… Кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с каждым практическим занятием "поставленные задачи усложняются". Резервистов учат и грамотно использовать медицинский подсумок, применять подручные средства для оказания медпомощи.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.