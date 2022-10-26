https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826892136.html

В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных

В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных

Меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, есть положительные результаты, эта проблема будет ликвидирована, заявил журналистам... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:10

2022-10-26T13:10

2022-10-26T13:23

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

безопасность

владимир путин

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, есть положительные результаты, эта проблема будет ликвидирована, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мобилизованные вынуждены сами закупать себе экипировку."Вы знаете, что создан Координационный совет. Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно, имели место проблемы с экипировкой. Они в принципе имеют (место - ред.) до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто, с учетом проблем с экипировкой мобилизованных, должен заниматься вопросами закупки: государство, общественные организации или сами мобилизованные.Он отметил, что регионы самостоятельно подключаются к процессу в части недостающей экипировки. "И теперь, собственно, комиссия будет заниматься. Вы знаете, что вице-премьер Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС. Поэтому меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы", - заявил пресс-секретарь главы государства.Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск, заявил о том, что нужно уделить внимание экипировке. По его словам, снаряжение, специальные средства, другое оборудование для участников СВО должны быть современными, удобными и эффективными, также производители должны получать обратную связь от тех, для кого работают.

https://ria.ru/20221019/botinki-1825178111.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф