https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826892136.html
В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных
В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных
Меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, есть положительные результаты, эта проблема будет ликвидирована, заявил журналистам... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:10
2022-10-26T13:10
2022-10-26T13:23
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
безопасность
владимир путин
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, есть положительные результаты, эта проблема будет ликвидирована, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мобилизованные вынуждены сами закупать себе экипировку."Вы знаете, что создан Координационный совет. Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно, имели место проблемы с экипировкой. Они в принципе имеют (место - ред.) до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто, с учетом проблем с экипировкой мобилизованных, должен заниматься вопросами закупки: государство, общественные организации или сами мобилизованные.Он отметил, что регионы самостоятельно подключаются к процессу в части недостающей экипировки. "И теперь, собственно, комиссия будет заниматься. Вы знаете, что вице-премьер Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС. Поэтому меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы", - заявил пресс-секретарь главы государства.Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск, заявил о том, что нужно уделить внимание экипировке. По его словам, снаряжение, специальные средства, другое оборудование для участников СВО должны быть современными, удобными и эффективными, также производители должны получать обратную связь от тех, для кого работают.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
13:10 26.10.2022 (обновлено: 13:23 26.10.2022)
В Кремле пообещали ликвидировать проблему с экипировкой мобилизованных
Песков заверил, что принимаются меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, есть положительные результаты, эта проблема будет ликвидирована, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мобилизованные вынуждены сами закупать себе экипировку.
"Вы знаете, что создан Координационный совет. Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно, имели место проблемы с экипировкой. Они в принципе имеют (место - ред.) до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто, с учетом проблем с экипировкой мобилизованных, должен заниматься вопросами закупки: государство, общественные организации или сами мобилизованные.
Он отметил, что регионы самостоятельно подключаются к процессу в части недостающей экипировки. "И теперь, собственно, комиссия будет заниматься. Вы знаете, что вице-премьер Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС. Поэтому меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы", - заявил пресс-секретарь главы государства.
Накануне президент РФ Владимир Путин
, выступая на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск, заявил о том, что нужно уделить внимание экипировке. По его словам, снаряжение, специальные средства, другое оборудование для участников СВО должны быть современными, удобными и эффективными, также производители должны получать обратную связь от тех, для кого работают.