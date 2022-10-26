https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826865956.html
Самарские мобилизованные начали получать дополнительную экипировку
Самарские мобилизованные начали получать дополнительную экипировку - РИА Новости, 26.10.2022
Самарские мобилизованные начали получать дополнительную экипировку
Мобилизованные в Самарской области по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова начали получать дополнительную экипировку, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:06
2022-10-26T12:06
2022-10-26T12:06
дмитрий азаров
самарская область
россия
частичная мобилизация в россии
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САМАРА, 26 окт – РИА Новости. Мобилизованные в Самарской области по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова начали получать дополнительную экипировку, сообщила пресс-служба облправительства.По информации пресс-службы, Азаров провел встречу с заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игорем Паньшиным. В ходе нее обсуждались вопросы подготовки и обеспечения мобилизованных жителей региона, а также оказания дополнительной поддержки военнослужащим и их семьям."По распоряжению губернатора в дополнение к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия, регион закупил комплекты дополнительной экипировки. Некоторые позиции, такие как резиновые утепленные сапоги, уже раздаются в частях. Основная часть набора будет выдана бойцам в ближайшее время, до отправки к месту несения службы", - говорится в сообщении.Азаров сообщил, что инициировал ряд мер, направленных на поддержку семей мобилизованных. Это выплаты в размере 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки, льготы по оплате детского сада и питания в школах для детей военных, а также работа в рамках социального паспорта семьи военнослужащего.По данным пресс-службы, ранее Азаров проинспектировал все военные части Самарской области, в которых проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные. На встречах военнослужащие обозначили необходимость в получении дополнительной экипировки."Список представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от министерства обороны. Сейчас у бойцов есть все, что необходимо, Минобороны им выдало. Дополнительная экипировка больше для удобства. Сейчас в ней потребности нет, она нужна уже в условиях ведения боевых действий. И когда мобилизованные будут отправляться для участия в СВО, то все они будут дополнительной экипировкой оснащены", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор продемонстрировал Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда правительства региона. Азаров подчеркнул, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся в фокусе внимания правительства региона, руководителей всех органов исполнительной власти и муниципалитетов."По поручению полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова я объехал все пункты призыва мобилизованных на территории Самарской области. Питание – на очень хорошем уровне. Все отлажено, сразу выдают банковские карточки, сейчас уже на выбор семь банков. Слышал слова благодарности за выплату в 50 тысяч рублей. Очень ждут бойцы и дополнительные наборы экипировки. Согласно указу президента на высших должностных лиц субъектов РФ возложены дополнительные обязательства. Вы с ними успешно справляетесь. У вас все очень хорошо. Только слова большой благодарности, Дмитрий Игоревич", - приводит слова Паньшина пресс-служба.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221026/travnikov-1826804456.html
https://ria.ru/20221025/stavropole-1826789971.html
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дмитрий азаров, самарская область, россия, частичная мобилизация в россии
Дмитрий Азаров, Самарская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Самарские мобилизованные начали получать дополнительную экипировку
Мобилизованные в Самарской области начали получать дополнительную экипировку
САМАРА, 26 окт – РИА Новости. Мобилизованные в Самарской области по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова начали получать дополнительную экипировку, сообщила пресс-служба облправительства.
По информации пресс-службы, Азаров провел встречу с заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игорем Паньшиным. В ходе нее обсуждались вопросы подготовки и обеспечения мобилизованных жителей региона, а также оказания дополнительной поддержки военнослужащим и их семьям.
"По распоряжению губернатора в дополнение к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия, регион закупил комплекты дополнительной экипировки. Некоторые позиции, такие как резиновые утепленные сапоги, уже раздаются в частях. Основная часть набора будет выдана бойцам в ближайшее время, до отправки к месту несения службы", - говорится в сообщении.
Азаров сообщил, что инициировал ряд мер, направленных на поддержку семей мобилизованных. Это выплаты в размере 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки, льготы по оплате детского сада и питания в школах для детей военных, а также работа в рамках социального паспорта семьи военнослужащего.
По данным пресс-службы, ранее Азаров проинспектировал все военные части Самарской области, в которых проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные. На встречах военнослужащие обозначили необходимость в получении дополнительной экипировки.
"Список представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от министерства обороны. Сейчас у бойцов есть все, что необходимо, Минобороны им выдало. Дополнительная экипировка больше для удобства. Сейчас в ней потребности нет, она нужна уже в условиях ведения боевых действий. И когда мобилизованные будут отправляться для участия в СВО, то все они будут дополнительной экипировкой оснащены", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор продемонстрировал Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда правительства региона. Азаров подчеркнул, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся в фокусе внимания правительства региона, руководителей всех органов исполнительной власти и муниципалитетов.
"По поручению полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова я объехал все пункты призыва мобилизованных на территории Самарской области. Питание – на очень хорошем уровне. Все отлажено, сразу выдают банковские карточки, сейчас уже на выбор семь банков. Слышал слова благодарности за выплату в 50 тысяч рублей. Очень ждут бойцы и дополнительные наборы экипировки. Согласно указу президента на высших должностных лиц субъектов РФ
возложены дополнительные обязательства. Вы с ними успешно справляетесь. У вас все очень хорошо. Только слова большой благодарности, Дмитрий Игоревич", - приводит слова Паньшина пресс-служба.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.