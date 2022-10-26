https://ria.ru/20221026/mishustin-1826981180.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 26.10.2022

Аннулирование

Сообщение "Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР - распоряжение", вышедшее на ленту в 18.44 мск 26 октября, аннулируется... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:48

2022-10-26T16:48

2022-10-26T16:56

сергей чирков

пенсионный фонд рф

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Сообщение "Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР - распоряжение", вышедшее на ленту в 18.44 мск 26 октября, аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей чирков, пенсионный фонд рф