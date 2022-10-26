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Аннулирование - РИА Новости, 26.10.2022
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Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 26.10.2022
Аннулирование
Сообщение "Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР - распоряжение", вышедшее на ленту в 18.44 мск 26 октября, аннулируется... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:48
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сергей чирков
пенсионный фонд рф
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Сообщение "Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР - распоряжение", вышедшее на ленту в 18.44 мск 26 октября, аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.
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сергей чирков, пенсионный фонд рф
Сергей Чирков, Пенсионный фонд РФ
16:48 26.10.2022 (обновлено: 16:56 26.10.2022)
 
Аннулирование

Аннулирование

© Фото : Пенсионный фонд РФСергей Чирков
Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Пенсионный фонд РФ
Сергей Чирков. Архивное фото
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Сообщение "Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР - распоряжение", вышедшее на ленту в 18.44 мск 26 октября, аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.
 
Сергей ЧирковПенсионный фонд РФ
 
 
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