https://ria.ru/20221026/mishustin-1826981180.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 26.10.2022
Аннулирование
Сообщение "Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР - распоряжение", вышедшее на ленту в 18.44 мск 26 октября, аннулируется... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:48
2022-10-26T16:48
2022-10-26T16:56
сергей чирков
пенсионный фонд рф
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Сообщение "Мишустин назначил Сергея Чиркова временно исполняющим обязанности главы ПФР - распоряжение", вышедшее на ленту в 18.44 мск 26 октября, аннулируется как вышедшее в связи с техническим сбоем.
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сергей чирков, пенсионный фонд рф
Сергей Чирков, Пенсионный фонд РФ