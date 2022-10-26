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Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2022
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Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2022
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей
Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:20
2022-10-26T16:20
общество
михаил мишустин
тамбовская область
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы сегодня обсудим предоставление Тамбовской области 500 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство 26 общественных пространств в городских округах этого российского субъекта, в том числе на создание детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей, озеленение дворов", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что все объекты определялись при активном участии самих жителей."Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми, для занятий физкультурой, либо сделать сквер, парк. Чистый уютный двор, обустроенные улицы не менее важны для комфортной жизни, поэтому ежегодно приводим в порядок сотни общественных пространств во всех регионах страны. И такая работа будет продолжена", - отметил премьер.
https://ria.ru/20221026/mishustin-1826963135.html
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общество, михаил мишустин, тамбовская область, россия
Общество, Михаил Мишустин, Тамбовская область, Россия
16:20 26.10.2022
 
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей

Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей для благоустройства

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы сегодня обсудим предоставление Тамбовской области 500 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство 26 общественных пространств в городских округах этого российского субъекта, в том числе на создание детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей, озеленение дворов", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что все объекты определялись при активном участии самих жителей.
"Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми, для занятий физкультурой, либо сделать сквер, парк. Чистый уютный двор, обустроенные улицы не менее важны для комфортной жизни, поэтому ежегодно приводим в порядок сотни общественных пространств во всех регионах страны. И такая работа будет продолжена", - отметил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
16:05
Мишустин предложил утвердить стратегию развития ЖКХ до 2030 года
 
ОбществоМихаил МишустинТамбовская областьРоссия
 
 
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