https://ria.ru/20221026/mishustin-1826969506.html
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2022
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей
Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:20
2022-10-26T16:20
2022-10-26T16:20
общество
михаил мишустин
тамбовская область
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы сегодня обсудим предоставление Тамбовской области 500 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство 26 общественных пространств в городских округах этого российского субъекта, в том числе на создание детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей, озеленение дворов", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что все объекты определялись при активном участии самих жителей."Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми, для занятий физкультурой, либо сделать сквер, парк. Чистый уютный двор, обустроенные улицы не менее важны для комфортной жизни, поэтому ежегодно приводим в порядок сотни общественных пространств во всех регионах страны. И такая работа будет продолжена", - отметил премьер.
https://ria.ru/20221026/mishustin-1826963135.html
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общество, михаил мишустин, тамбовская область, россия
Общество, Михаил Мишустин, Тамбовская область, Россия
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей
Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей для благоустройства
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы сегодня обсудим предоставление Тамбовской области 500 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство 26 общественных пространств в городских округах этого российского субъекта, в том числе на создание детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей, озеленение дворов", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что все объекты определялись при активном участии самих жителей.
"Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми, для занятий физкультурой, либо сделать сквер, парк. Чистый уютный двор, обустроенные улицы не менее важны для комфортной жизни, поэтому ежегодно приводим в порядок сотни общественных пространств во всех регионах страны. И такая работа будет продолжена", - отметил премьер.