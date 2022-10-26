https://ria.ru/20221026/mishustin-1826969506.html

Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей

Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2022

Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей

Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:20

2022-10-26T16:20

2022-10-26T16:20

общество

михаил мишустин

тамбовская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820610192_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_fcb14e54761fb9361be47ccabaff9977.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство обсудит выделение Тамбовской области 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы сегодня обсудим предоставление Тамбовской области 500 миллионов рублей. Средства пойдут на благоустройство 26 общественных пространств в городских округах этого российского субъекта, в том числе на создание детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей, озеленение дворов", - сказал он на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что все объекты определялись при активном участии самих жителей."Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми, для занятий физкультурой, либо сделать сквер, парк. Чистый уютный двор, обустроенные улицы не менее важны для комфортной жизни, поэтому ежегодно приводим в порядок сотни общественных пространств во всех регионах страны. И такая работа будет продолжена", - отметил премьер.

https://ria.ru/20221026/mishustin-1826963135.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, тамбовская область, россия