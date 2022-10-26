https://ria.ru/20221026/migratsiya-1826863988.html

Глава Минтруда США заявил о катастрофе для экономики из-за миграции

Глава Минтруда США заявил о катастрофе для экономики из-за миграции - РИА Новости, 26.10.2022

Глава Минтруда США заявил о катастрофе для экономики из-за миграции

Министр труда Соединенных Штатов Мартин Уолш предупредил о "катастрофе" для экономики США, если власти не урегулируют вопрос миграции и не привлекут к работе... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:02

2022-10-26T12:02

2022-10-26T12:02

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Министр труда Соединенных Штатов Мартин Уолш предупредил о "катастрофе" для экономики США, если власти не урегулируют вопрос миграции и не привлекут к работе большее число мигрантов."Говорю вам, если мы не разрешим вопрос миграции… мы говорим об обеспокоенности из-за рецессии, мы говорим об инфляции, я думаю, что у нас будет более серьезная катастрофа, если мы не получим в нашем обществе больше работников, а сделать это мы можем с помощью миграции", - заявил Уолш на мероприятии, организованном телеканалом CNBC.Глава Минтруда США считает, что неверная политика партий в США в отношении вопроса миграции может стать одной из самых серьезных ошибок в американской политике в области труда.Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер, между тем министр торговли США Джина Раймондо не исключила, что в США возможна значительная рецессия.На прошлой неделе агентство Блумберг опубликовало экономический прогноз, который предрекает наступление экономической рецессии в США в течение 12 месяцев. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих в ноябре выборах. Так, напоминает издание Hill, в мае 11 республиканцев в сенате и 57 республиканцев в палате представителей конгресса США выступили против выделения Украине оборонной помощи на 40 миллиардов долларов. Издание напоминает, что в сентябре представитель республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США не являются "банкоматом" для выделения средств.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, в мире, миграция, мигранты