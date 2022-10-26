02:10 26.10.2022 (обновлено: 02:12 26.10.2022)
Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье "Автодому", сообщили СМИ
Газета "Ведомости" сообщила о продаже завода Mercedes-Benz в Подмосковье дилеру "Автодом"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗавод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области
Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру "Автодом", сделка будет анонсирована уже в среду, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус" ("дочка" немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу "Автодом". Сделка между сторонами будет анонсирована уже 26 октября", - утверждают "Ведомости".
В конце августа газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом".
Согласно данным "Ведомостей", в рамках сделки Mercedes-Benz AG сможет заново завладеть заводом в течение определенного времени. Уточняется, что договор о продаже завода был подписан еще на прошлой неделе.
"Серьезным кандидатом был также автодилер "Авилон", - сообщил газете один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.
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