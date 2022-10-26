https://ria.ru/20221026/mercedes-benz-1826796283.html

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье "Автодому", сообщили СМИ

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье "Автодому", сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье "Автодому", сообщили СМИ

Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру "Автодом", сделка будет анонсирована уже в среду, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T02:10

2022-10-26T02:10

2022-10-26T02:12

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру "Автодом", сделка будет анонсирована уже в среду, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.В конце августа газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом".Согласно данным "Ведомостей", в рамках сделки Mercedes-Benz AG сможет заново завладеть заводом в течение определенного времени. Уточняется, что договор о продаже завода был подписан еще на прошлой неделе."Серьезным кандидатом был также автодилер "Авилон", - сообщил газете один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

https://ria.ru/20220727/volkswagen-1805382952.html

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экономика, авто, московская область (подмосковье), mercedes, россия, новости компаний - экономика