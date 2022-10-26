https://ria.ru/20221026/mercedes-1826831465.html
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство - РИА Новости, 26.10.2022
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство
Минпромторг РФ поможет новому владельцу активов Mercedes-Benz в России - компании "Автодом" - подобрать технологического партнера для налаживания производства... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:20
2022-10-26T10:20
2022-10-26T11:14
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mercedes
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ поможет новому владельцу активов Mercedes-Benz в России - компании "Автодом" - подобрать технологического партнера для налаживания производства автомобилей на заводе в подмосковном Есипово, говорится в сообщении министерства."Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания "АВТОDОМ" – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Минпромторг России поможет подобрать технологического партнера", - говорится в официальном Telegram-канале министерства. В "Автодоме" в свою очередь подчеркнули, что намерены определиться с технологическим партнером в ближайшее время."В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "АВТОDОМ", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", - прокомментировал предстоящую сделку замглавы Минпромторга Альберт Каримов.Mercedes-Benz ранее в среду сообщил, что намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".
https://ria.ru/20221011/nissan-1823024432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mercedes
10:20 26.10.2022 (обновлено: 11:14 26.10.2022)
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes найти партнеров для производства
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Минпромторг РФ поможет новому владельцу активов Mercedes-Benz в России - компании "Автодом" - подобрать технологического партнера для налаживания производства автомобилей на заводе в подмосковном Есипово, говорится в сообщении
министерства.
"Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания "АВТОDОМ" – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Минпромторг России поможет подобрать технологического партнера", - говорится в официальном Telegram-канале министерства. В "Автодоме" в свою очередь подчеркнули, что намерены определиться с технологическим партнером в ближайшее время.
"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "АВТОDОМ", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", - прокомментировал предстоящую сделку замглавы Минпромторга Альберт Каримов.
Mercedes-Benz ранее в среду сообщил, что намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье
, дилеру "Автодом".