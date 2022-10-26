Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/mercedes-1826831465.html
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство - РИА Новости, 26.10.2022
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство
Минпромторг РФ поможет новому владельцу активов Mercedes-Benz в России - компании "Автодом" - подобрать технологического партнера для налаживания производства... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:20
2022-10-26T11:14
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826838369_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_a18e58d406f7b2eb213b98c3d797d544.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ поможет новому владельцу активов Mercedes-Benz в России - компании "Автодом" - подобрать технологического партнера для налаживания производства автомобилей на заводе в подмосковном Есипово, говорится в сообщении министерства."Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания "АВТОDОМ" – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Минпромторг России поможет подобрать технологического партнера", - говорится в официальном Telegram-канале министерства. В "Автодоме" в свою очередь подчеркнули, что намерены определиться с технологическим партнером в ближайшее время."В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "АВТОDОМ", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", - прокомментировал предстоящую сделку замглавы Минпромторга Альберт Каримов.Mercedes-Benz ранее в среду сообщил, что намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".
https://ria.ru/20221011/nissan-1823024432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826838369_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_189f14ce0c2b364e0a5f6198701ead6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mercedes
10:20 26.10.2022 (обновлено: 11:14 26.10.2022)
 
Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes наладить производство

Минпромторг поможет новому владельцу активов Mercedes найти партнеров для производства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАвтомобили немецкого производителя Mercedes-Benz у автосалона в Московской области
Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz у автосалона в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz у автосалона в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ поможет новому владельцу активов Mercedes-Benz в России - компании "Автодом" - подобрать технологического партнера для налаживания производства автомобилей на заводе в подмосковном Есипово, говорится в сообщении министерства.
"Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания "АВТОDОМ" – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Минпромторг России поможет подобрать технологического партнера", - говорится в официальном Telegram-канале министерства. В "Автодоме" в свою очередь подчеркнули, что намерены определиться с технологическим партнером в ближайшее время.
"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "АВТОDОМ", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", - прокомментировал предстоящую сделку замглавы Минпромторга Альберт Каримов.
Mercedes-Benz ранее в среду сообщил, что намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:18
Nissan передаст все российские активы в государственную собственность
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Mercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала