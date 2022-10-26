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Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка - РИА Новости, 26.10.2022
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Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка
Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка - РИА Новости, 26.10.2022
Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:09
2022-10-26T11:35
экономика
авто
московская область (подмосковье)
mercedes
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов."Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору, компании "АВТОDОМ", — говорится в релизе.Сделку еще должны одобрить соответствующие органы, добавили в компании. В "Автодоме", в свою очередь, заверили, что сделают все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда.При этом компания сможет привлекать производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода Mercedes в Подмосковье, отметили в Минпромторге, выразив готовность помочь "Автодому" с подбором партнера.С начала марта Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье и перестал поставлять в Россию легковые и малотоннажные машины. В конце августа СМИ писали, что компания продает автозавод на территории подмосковного индустриального парка Есипово, которым владеет с 2019 года.
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экономика, авто, московская область (подмосковье), mercedes
Экономика, Авто, Московская область (Подмосковье), Mercedes
10:09 26.10.2022 (обновлено: 11:35 26.10.2022)
 
Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка

Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка и продать завод в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники в цехе завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz концерна Daimler в Московской области
Сотрудники в цехе завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz концерна Daimler в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники в цехе завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz концерна Daimler в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов.
"Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору, компании "АВТОDОМ", — говорится в релизе.
Сделку еще должны одобрить соответствующие органы, добавили в компании.
"Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", — заявила гендиректор "Мерседес-Бенц РУС" Наталья Королева.
В "Автодоме", в свою очередь, заверили, что сделают все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда.
При этом компания сможет привлекать производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода Mercedes в Подмосковье, отметили в Минпромторге, выразив готовность помочь "Автодому" с подбором партнера.
С начала марта Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье и перестал поставлять в Россию легковые и малотоннажные машины. В конце августа СМИ писали, что компания продает автозавод на территории подмосковного индустриального парка Есипово, которым владеет с 2019 года.
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