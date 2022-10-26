https://ria.ru/20221026/mercedes-1826829454.html

Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка

Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка - РИА Новости, 26.10.2022

Mercedes заявил о намерении уйти с российского рынка

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:09

2022-10-26T10:09

2022-10-26T11:35

экономика

авто

московская область (подмосковье)

mercedes

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов."Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору, компании "АВТОDОМ", — говорится в релизе.Сделку еще должны одобрить соответствующие органы, добавили в компании. В "Автодоме", в свою очередь, заверили, что сделают все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда.При этом компания сможет привлекать производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода Mercedes в Подмосковье, отметили в Минпромторге, выразив готовность помочь "Автодому" с подбором партнера.С начала марта Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье и перестал поставлять в Россию легковые и малотоннажные машины. В конце августа СМИ писали, что компания продает автозавод на территории подмосковного индустриального парка Есипово, которым владеет с 2019 года.

https://ria.ru/20220727/mercedes-benz-1805261118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, авто, московская область (подмосковье), mercedes