11:04 26.10.2022 (обновлено: 11:45 26.10.2022)
Мексика выступила против исключения России из международных организаций
Посол в Москве: Мексика выступает против исключения России из международных организаций
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено
Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мексика выступает против исключения России из международных институтов, заявила посол страны в Москве Норма Пенсадо.
"Мексика не присоединилась к санкциям и выступает против того, чтобы Россию изгоняли или приостанавливали членство в международных организациях", — сказала дипломат.
При этом она подчеркнула, что Мехико резко осуждает действия Москвы на Украине.
Для того чтобы найти мирное решение конфликта, "Россия должна быть представлена за столом переговоров", заключила Пенсадо.
На следующей неделе она завершает свою пятилетнюю миссию в Москве и направляется послом Мексики в Данию.
В середине марта, после начала специальной военной операции на Украине, Комитет министров Совета Европы принял решение, что Россия не может быть членом организации. Кроме того, регулярно звучат призывы лишить Москву права вето в Совете Безопасности ООН. Как подчеркивают российские власти, такого механизма не предусмотрено в принципе, а сам орган в таком случае перестанет быть Советом Безопасности ООН.