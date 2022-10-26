https://ria.ru/20221026/meksika-1826843105.html

Мексика выступила против исключения России из международных организаций

Мексика выступила против исключения России из международных организаций - РИА Новости, 26.10.2022

Мексика выступила против исключения России из международных организаций

Мексика выступает против исключения России из международных институтов, заявила посол страны в Москве Норма Пенсадо. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:04

2022-10-26T11:04

2022-10-26T11:45

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мексика выступает против исключения России из международных институтов, заявила посол страны в Москве Норма Пенсадо.При этом она подчеркнула, что Мехико резко осуждает действия Москвы на Украине.Для того чтобы найти мирное решение конфликта, "Россия должна быть представлена за столом переговоров", заключила Пенсадо.На следующей неделе она завершает свою пятилетнюю миссию в Москве и направляется послом Мексики в Данию.В середине марта, после начала специальной военной операции на Украине, Комитет министров Совета Европы принял решение, что Россия не может быть членом организации. Кроме того, регулярно звучат призывы лишить Москву права вето в Совете Безопасности ООН. Как подчеркивают российские власти, такого механизма не предусмотрено в принципе, а сам орган в таком случае перестанет быть Советом Безопасности ООН.

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822446582.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мексика, украина