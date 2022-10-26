В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 2 ноября. Его организатором выступает Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Среди спикеров форума – генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а также главный редактор газеты "Республика Армения" Арарат Петросян, декан факультета журналистики Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов СНГ.
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Пленарное заседание, модерировать которое будет директор по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов-Петровский, будет посвящено сходствам и различиям путей развития медиаотрасли на постсоветском пространстве, проблемам, требующим решения путем консолидированного подхода представителей профессионального сообщества. Тематические сессии планируется посвятить стандартам журналистского образования, фактчекингу и работе в соцсетях.
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