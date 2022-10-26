https://ria.ru/20221026/mediaforum-1826883870.html

В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ

В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 26.10.2022

В "России сегодня" пройдет медиафорум стран СНГ

Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен форум... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:51

2022-10-26T12:51

2022-10-26T12:51

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

мария захарова

общество

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 2 ноября. Его организатором выступает Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Среди спикеров форума – генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а также главный редактор газеты "Республика Армения" Арарат Петросян, декан факультета журналистики Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов СНГ.Пленарное заседание, модерировать которое будет директор по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов-Петровский, будет посвящено сходствам и различиям путей развития медиаотрасли на постсоветском пространстве, проблемам, требующим решения путем консолидированного подхода представителей профессионального сообщества. Тематические сессии планируется посвятить стандартам журналистского образования, фактчекингу и работе в соцсетях.Аккредитация доступна по ссылке."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, мария захарова, общество