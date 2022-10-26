https://ria.ru/20221026/maslo-1827012851.html
"Сибур" начал выпускать в Татарстане масло для промышленного оборудования
"Сибур" начал выпускать в Татарстане масло для промышленного оборудования - РИА Новости, 26.10.2022
"Сибур" начал выпускать в Татарстане масло для промышленного оборудования
Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") выпустила опытно-промышленную партию специального синтетического масла для промышленного оборудования –... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:11
2022-10-26T18:11
2022-10-26T18:11
республика татарстан
экономика
россия
технологии
нижнекамск
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союз правых сил
нижнекамскнефтехим
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") выпустила опытно-промышленную партию специального синтетического масла для промышленного оборудования – полиалкиленгликоля (ПАГ), сообщает компания."Первая партия объемом 32 тонны произведена на линии производства простых полиэфиров завода по производству стирола и полиэфирных смол (СПС) "Нижнекамскнефтехима". Продукт уже прошел испытания на "Томскнефтехиме" и "Казаньоргсинтезе" и получил высокую оценку специалистов, – говорится в сообщении.Отмечается, что ранее ПАГ-масло в России не производилось, но использовалось в различных отраслях промышленности в качестве смазочного материала и теплоносителя. Линия в Нижнекамске позволяет выпускать до 15 тысяч тонн полиалкиленгликоля в год. Данные мощности позволят полностью удовлетворить спрос на ПАГ у отечественных потребителей, который, по оценкам экспертов, составляет около 5 тысяч тонн. Сырье для производства базового масла на 100% локализовано на предприятиях "Сибура"."Появление на "Нижнекамскнефтехиме" собственного производства ПАГ – важнейшая история не только для предприятия, но и для региона в целом. Это один из успешных примеров "Сибура" по созданию собственных технологий и продуктов малотоннажной и специальной химии", – сказал первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы "Нижнекамскнефтехима" Марат Фаляхов.Как отметил директор НТЦ "Нижнекамскнефтехима", разработавшего рецептуру масла, Ринат Гильмуллин, есть интерес к новому продукту со стороны отечественных промышленных предприятий, для которых ПАГ может стать частью решения задачи по поддержанию надежности оборудования, что в новых реалиях – один из ключевых приоритетов.ПАГ-масло имеет широкую сферу применения: в качестве смазочных материалов его используют в гидравлике и газоперекачивающем оборудовании, в охлаждающих жидкостях, например, в холодильной технике (компрессоры хладагента) как в бытовой, так и технике специального назначения (аналитические, медицинские приборы). Кроме того, в жидкостях для металлообработки, трансмиссионных маслах, цепных маслах, пищевых смазках. Также ПАГ-масла применяют в качестве высокотемпературных смазок и теплоносителей в бумажной, керамической, стекольной и других отраслях промышленности.
https://ria.ru/20221024/pozhar-1826321631.html
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экономика, россия, технологии, нижнекамск, сибур холдинг, союз правых сил, нижнекамскнефтехим, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Технологии, Нижнекамск, Сибур Холдинг, Союз Правых Сил, Нижнекамскнефтехим, Республика Татарстан (Татарстан)
"Сибур" начал выпускать в Татарстане масло для промышленного оборудования
"Сибур" начал выпускать в Татарстане синтетическое масло для промышленного оборудования
КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") выпустила опытно-промышленную партию специального синтетического масла для промышленного оборудования – полиалкиленгликоля (ПАГ), сообщает компания.
"Первая партия объемом 32 тонны произведена на линии производства простых полиэфиров завода по производству стирола и полиэфирных смол (СПС
) "Нижнекамскнефтехима". Продукт уже прошел испытания на "Томскнефтехиме
" и "Казаньоргсинтезе
" и получил высокую оценку специалистов, – говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ПАГ-масло в России
не производилось, но использовалось в различных отраслях промышленности в качестве смазочного материала и теплоносителя. Линия в Нижнекамске
позволяет выпускать до 15 тысяч тонн полиалкиленгликоля в год. Данные мощности позволят полностью удовлетворить спрос на ПАГ у отечественных потребителей, который, по оценкам экспертов, составляет около 5 тысяч тонн. Сырье для производства базового масла на 100% локализовано на предприятиях "Сибура".
"Появление на "Нижнекамскнефтехиме" собственного производства ПАГ – важнейшая история не только для предприятия, но и для региона в целом. Это один из успешных примеров "Сибура" по созданию собственных технологий и продуктов малотоннажной и специальной химии", – сказал первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы "Нижнекамскнефтехима" Марат Фаляхов.
Как отметил директор НТЦ "Нижнекамскнефтехима", разработавшего рецептуру масла, Ринат Гильмуллин, есть интерес к новому продукту со стороны отечественных промышленных предприятий, для которых ПАГ может стать частью решения задачи по поддержанию надежности оборудования, что в новых реалиях – один из ключевых приоритетов.
ПАГ-масло имеет широкую сферу применения: в качестве смазочных материалов его используют в гидравлике и газоперекачивающем оборудовании, в охлаждающих жидкостях, например, в холодильной технике (компрессоры хладагента) как в бытовой, так и технике специального назначения (аналитические, медицинские приборы). Кроме того, в жидкостях для металлообработки, трансмиссионных маслах, цепных маслах, пищевых смазках. Также ПАГ-масла применяют в качестве высокотемпературных смазок и теплоносителей в бумажной, керамической, стекольной и других отраслях промышленности.