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Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 26.10.2022
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Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света
Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 26.10.2022
Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света
Мэр Луцка, административного центра Волынской области на западе Украины, сообщил, что из-за повреждений энергосистемы в городе начали применять аварийные... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:54
2022-10-26T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
волынская область
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мэр Луцка, административного центра Волынской области на западе Украины, сообщил, что из-за повреждений энергосистемы в городе начали применять аварийные отключения, график которых спрогнозировать невозможно."Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины начали применять аварийные отключения, выполняемые в течение 15 минут с момента получения распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" (государственная энергокомпания - ред.). Предупредить жителей общины о таких отключениях заранее невозможно, поскольку они не плановые, а аварийные", - написал Игорь Полищук в своем Telegram-канале.По словам мэра, под графиком аварийных отключений подразумевают линии электропередачи, подпадающие под немедленное отключение для снижения нагрузки на энергосистему в определенном участке. Полищук отметил, что такие меры позволяют избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей и недопущения возникновения системной аварии на сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Полищук 22 октября сообщил, что в Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры, по которому было попадание, восстановлению он не подлежит.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, волынская область, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волынская область, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
10:54 26.10.2022
 
Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света

Мэр Луцка в Волынской области Полищук предупредил об аварийных отключениях света

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы накаливания
Лампы накаливания - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мэр Луцка, административного центра Волынской области на западе Украины, сообщил, что из-за повреждений энергосистемы в городе начали применять аварийные отключения, график которых спрогнозировать невозможно.
"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины начали применять аварийные отключения, выполняемые в течение 15 минут с момента получения распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" (государственная энергокомпания - ред.). Предупредить жителей общины о таких отключениях заранее невозможно, поскольку они не плановые, а аварийные", - написал Игорь Полищук в своем Telegram-канале.
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По словам мэра, под графиком аварийных отключений подразумевают линии электропередачи, подпадающие под немедленное отключение для снижения нагрузки на энергосистему в определенном участке. Полищук отметил, что такие меры позволяют избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей и недопущения возникновения системной аварии на сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Полищук 22 октября сообщил, что в Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры, по которому было попадание, восстановлению он не подлежит.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолынская областьУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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