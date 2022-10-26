Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света
Мэр Луцка в Волынской области Полищук предупредил об аварийных отключениях света
Лампы накаливания. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мэр Луцка, административного центра Волынской области на западе Украины, сообщил, что из-за повреждений энергосистемы в городе начали применять аварийные отключения, график которых спрогнозировать невозможно.
"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины начали применять аварийные отключения, выполняемые в течение 15 минут с момента получения распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" (государственная энергокомпания - ред.). Предупредить жителей общины о таких отключениях заранее невозможно, поскольку они не плановые, а аварийные", - написал Игорь Полищук в своем Telegram-канале.
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По словам мэра, под графиком аварийных отключений подразумевают линии электропередачи, подпадающие под немедленное отключение для снижения нагрузки на энергосистему в определенном участке. Полищук отметил, что такие меры позволяют избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей и недопущения возникновения системной аварии на сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Полищук 22 октября сообщил, что в Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры, по которому было попадание, восстановлению он не подлежит.