https://ria.ru/20221026/lutsk-1826840363.html

Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света

Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света - РИА Новости, 26.10.2022

Жителей украинского Луцка предупредили об аварийных отключениях света

Мэр Луцка, административного центра Волынской области на западе Украины, сообщил, что из-за повреждений энергосистемы в городе начали применять аварийные... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:54

2022-10-26T10:54

2022-10-26T10:54

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мэр Луцка, административного центра Волынской области на западе Украины, сообщил, что из-за повреждений энергосистемы в городе начали применять аварийные отключения, график которых спрогнозировать невозможно."Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украины начали применять аварийные отключения, выполняемые в течение 15 минут с момента получения распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" (государственная энергокомпания - ред.). Предупредить жителей общины о таких отключениях заранее невозможно, поскольку они не плановые, а аварийные", - написал Игорь Полищук в своем Telegram-канале.По словам мэра, под графиком аварийных отключений подразумевают линии электропередачи, подпадающие под немедленное отключение для снижения нагрузки на энергосистему в определенном участке. Полищук отметил, что такие меры позволяют избежать хаотического, неуправляемого отключения большого количества потребителей и недопущения возникновения системной аварии на сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Полищук 22 октября сообщил, что в Луцке уничтожен объект энергетической инфраструктуры, по которому было попадание, восстановлению он не подлежит.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, волынская область, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф