https://ria.ru/20221026/lekarstva-1826919723.html

Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств

Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств - РИА Новости, 26.10.2022

Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств

Ограничения по дистанционной продаже лекарств в России не вводятся и не планируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:15

2022-10-26T14:15

2022-10-26T14:15

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ограничения по дистанционной продаже лекарств в России не вводятся и не планируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Известия" сообщила что в ближайшее время доставка лекарств может подорожать и стать дольше, так как Минздрав намерен изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов — у онлайн-агрегаторов появятся новые обязанности."Каких-либо ограничений по продаже безрецептурных и рецептурных лекарств Минздравом России не вводится и не планируется вводить", - говорится в сообщении.В рамках продажи безрецептурных лекарств дистанционным способом аптечные организации могут заключать договор с владельцем агрегатора, причем допускает заключение договоров с владельцами нескольких агрегаторов, уточнили в пресс-службе.При этом аптечная организация ведет регистрацию осуществленных заказов и доставок лекарственных препаратов с указанием даты, времени и номера заказа, наименований лекарственных препаратов и их производителей, лекарственных форм, форм выпуска, информации о времени, дате и адресе доставки заказа покупателю, а также вносит информацию об оплаченных и полученных покупателем препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, пояснили в Минздраве.

https://ria.ru/20221020/zakon-1825376885.html

https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)