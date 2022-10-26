Рейтинг@Mail.ru
Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/lekarstva-1826919723.html
Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств
Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств - РИА Новости, 26.10.2022
Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств
Ограничения по дистанционной продаже лекарств в России не вводятся и не планируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:15
2022-10-26T14:15
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_0:80:3125:1838_1920x0_80_0_0_0db38d7d6b8564f6ca1978e392c7fcb6.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ограничения по дистанционной продаже лекарств в России не вводятся и не планируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Известия" сообщила что в ближайшее время доставка лекарств может подорожать и стать дольше, так как Минздрав намерен изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов — у онлайн-агрегаторов появятся новые обязанности."Каких-либо ограничений по продаже безрецептурных и рецептурных лекарств Минздравом России не вводится и не планируется вводить", - говорится в сообщении.В рамках продажи безрецептурных лекарств дистанционным способом аптечные организации могут заключать договор с владельцем агрегатора, причем допускает заключение договоров с владельцами нескольких агрегаторов, уточнили в пресс-службе.При этом аптечная организация ведет регистрацию осуществленных заказов и доставок лекарственных препаратов с указанием даты, времени и номера заказа, наименований лекарственных препаратов и их производителей, лекарственных форм, форм выпуска, информации о времени, дате и адресе доставки заказа покупателю, а также вносит информацию об оплаченных и полученных покупателем препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, пояснили в Минздраве.
https://ria.ru/20221020/zakon-1825376885.html
https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_3aba2ee67222eeb25b320068a7e9cd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
14:15 26.10.2022
 
Минздрав не планирует вводить ограничения на дистанционную продажу лекарств

Минздрав не будет ограничивать онлайн-продажу безрецептурных и рецептурных препаратов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов на производственной площадке фармацевтической компании Renewal в Новосибирске
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов на производственной площадке фармацевтической компании Renewal в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов на производственной площадке фармацевтической компании Renewal в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ограничения по дистанционной продаже лекарств в России не вводятся и не планируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Известия" сообщила что в ближайшее время доставка лекарств может подорожать и стать дольше, так как Минздрав намерен изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов — у онлайн-агрегаторов появятся новые обязанности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:36
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
"Каких-либо ограничений по продаже безрецептурных и рецептурных лекарств Минздравом России не вводится и не планируется вводить", - говорится в сообщении.
В рамках продажи безрецептурных лекарств дистанционным способом аптечные организации могут заключать договор с владельцем агрегатора, причем допускает заключение договоров с владельцами нескольких агрегаторов, уточнили в пресс-службе.
При этом аптечная организация ведет регистрацию осуществленных заказов и доставок лекарственных препаратов с указанием даты, времени и номера заказа, наименований лекарственных препаратов и их производителей, лекарственных форм, форм выпуска, информации о времени, дате и адресе доставки заказа покупателю, а также вносит информацию об оплаченных и полученных покупателем препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, пояснили в Минздраве.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:10
Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала