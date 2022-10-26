https://ria.ru/20221026/kvartiry-1826968519.html
В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство
В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство - РИА Новости, 26.10.2022
В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство
Пострадавшие жилые квартиры после теракта возле телецентра в Мелитополе восстановят за счет государства, заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:17
2022-10-26T16:17
2022-10-26T16:17
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826441203_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_3a589baaf9c473c02caf63d0b0091bf0.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавшие жилые квартиры после теракта возле телецентра в Мелитополе восстановят за счет государства, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду Рогов сообщал, что порядка 30 квартир в Мелитополе получили повреждения в результате взрыва возле телецентра."Все окна, все двери, которые повылетали после взрыва у людей, будут восстановлены за государственный счет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. Пострадали 12 человек.
https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html
https://ria.ru/20221026/gaz-1826860081.html
мелитополь
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826441203_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b974c0efcc0964ea0b216575248de4f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, мелитополь, запорожская область, россия
Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Россия
В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство
Пострадавшие жилые квартиры после теракта в Мелитополе восстановят за счет государства