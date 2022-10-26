https://ria.ru/20221026/kvartiry-1826968519.html

В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство

В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство - РИА Новости, 26.10.2022

В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство

Пострадавшие жилые квартиры после теракта возле телецентра в Мелитополе восстановят за счет государства, заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:17

2022-10-26T16:17

2022-10-26T16:17

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавшие жилые квартиры после теракта возле телецентра в Мелитополе восстановят за счет государства, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду Рогов сообщал, что порядка 30 квартир в Мелитополе получили повреждения в результате взрыва возле телецентра."Все окна, все двери, которые повылетали после взрыва у людей, будут восстановлены за государственный счет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. Пострадали 12 человек.

https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html

https://ria.ru/20221026/gaz-1826860081.html

мелитополь

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россия

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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, россия