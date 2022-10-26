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В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство - РИА Новости, 26.10.2022
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В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство
В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство - РИА Новости, 26.10.2022
В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство
Пострадавшие жилые квартиры после теракта возле телецентра в Мелитополе восстановят за счет государства, заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:17
2022-10-26T16:17
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавшие жилые квартиры после теракта возле телецентра в Мелитополе восстановят за счет государства, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду Рогов сообщал, что порядка 30 квартир в Мелитополе получили повреждения в результате взрыва возле телецентра."Все окна, все двери, которые повылетали после взрыва у людей, будут восстановлены за государственный счет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. Пострадали 12 человек.
https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, россия
Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Россия
16:17 26.10.2022
 
В Мелитополе пострадавшие после теракта квартиры восстановит государство

Пострадавшие жилые квартиры после теракта в Мелитополе восстановят за счет государства

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости
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Здание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пострадавшие жилые квартиры после теракта возле телецентра в Мелитополе восстановят за счет государства, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в среду Рогов сообщал, что порядка 30 квартир в Мелитополе получили повреждения в результате взрыва возле телецентра.
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"Все окна, все двери, которые повылетали после взрыва у людей, будут восстановлены за государственный счет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу. Пострадали 12 человек.
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Владимир РоговМелитопольЗапорожская областьРоссия
 
 
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