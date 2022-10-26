https://ria.ru/20221026/kosovo-1826885165.html

Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины

Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины - РИА Новости, 26.10.2022

Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины

Представители косовских сербов просят о срочной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем после угроз премьера самопровозглашенной республики Косово... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:55

2022-10-26T12:55

2022-10-26T12:55

в мире

александр вучич

альбин курти

приштина

сербия

косово

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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Представители косовских сербов просят о срочной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем после угроз премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, заявила партия "Сербский список"."От имени сербского народа Косово и Метохии из-за заявления Альбина Курти, что 1 ноября начнет изымать имущество наших граждан и автомобили с сербскими регистрационными номерами, мы - политические представители сербов Косово и Метохии запрашиваем срочную встречу с президентом Александром Вучичем", - говорится в официальном заявлении политического движения."Заявленные насильственные акции против нашего народа со стороны Курти, особенно на севере Косово и Метохии, вызывают страх и обеспокоенность, поэтому необходимо срочно встретиться и договориться о том, как сохранить мир и безопасность граждан, а также жизненные интересы нашего народа, потому что всем ясно, что наш народ не принимает односторонних шагов Приштины, цель которой – изгнания всего сербского с этой территории", - подчеркнул "Сербский список".Отмечается, что косовоалбанские власти не показывают воли к нахождению решения и компромисса, но "исключительно стремление к созданию кризисов и напряженности", особенно на населенном преимущественно сербами севере края.

https://ria.ru/20221025/tsel-1826641101.html

https://ria.ru/20221021/kosovo-1825679424.html

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в мире, александр вучич, альбин курти, приштина, сербия, косово