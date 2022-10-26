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Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины - РИА Новости, 26.10.2022
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Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины
Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины - РИА Новости, 26.10.2022
Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины
Представители косовских сербов просят о срочной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем после угроз премьера самопровозглашенной республики Косово... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:55
2022-10-26T12:55
в мире
александр вучич
альбин курти
приштина
сербия
косово
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Представители косовских сербов просят о срочной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем после угроз премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, заявила партия "Сербский список"."От имени сербского народа Косово и Метохии из-за заявления Альбина Курти, что 1 ноября начнет изымать имущество наших граждан и автомобили с сербскими регистрационными номерами, мы - политические представители сербов Косово и Метохии запрашиваем срочную встречу с президентом Александром Вучичем", - говорится в официальном заявлении политического движения."Заявленные насильственные акции против нашего народа со стороны Курти, особенно на севере Косово и Метохии, вызывают страх и обеспокоенность, поэтому необходимо срочно встретиться и договориться о том, как сохранить мир и безопасность граждан, а также жизненные интересы нашего народа, потому что всем ясно, что наш народ не принимает односторонних шагов Приштины, цель которой – изгнания всего сербского с этой территории", - подчеркнул "Сербский список".Отмечается, что косовоалбанские власти не показывают воли к нахождению решения и компромисса, но "исключительно стремление к созданию кризисов и напряженности", особенно на населенном преимущественно сербами севере края.
https://ria.ru/20221025/tsel-1826641101.html
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в мире, александр вучич, альбин курти, приштина, сербия, косово
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Приштина, Сербия, Косово
12:55 26.10.2022
 
Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины

Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз премьера Косово Курти

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Представители косовских сербов просят о срочной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем после угроз премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, заявила партия "Сербский список".
"От имени сербского народа Косово и Метохии из-за заявления Альбина Курти, что 1 ноября начнет изымать имущество наших граждан и автомобили с сербскими регистрационными номерами, мы - политические представители сербов Косово и Метохии запрашиваем срочную встречу с президентом Александром Вучичем", - говорится в официальном заявлении политического движения.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:58
Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны
"Заявленные насильственные акции против нашего народа со стороны Курти, особенно на севере Косово и Метохии, вызывают страх и обеспокоенность, поэтому необходимо срочно встретиться и договориться о том, как сохранить мир и безопасность граждан, а также жизненные интересы нашего народа, потому что всем ясно, что наш народ не принимает односторонних шагов Приштины, цель которой – изгнания всего сербского с этой территории", - подчеркнул "Сербский список".
Отмечается, что косовоалбанские власти не показывают воли к нахождению решения и компромисса, но "исключительно стремление к созданию кризисов и напряженности", особенно на населенном преимущественно сербами севере края.
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21 октября, 14:41
Вучичу передали документ о риске дестабилизации в Косово
 
В миреАлександр ВучичАльбин КуртиПриштинаСербияКосово
 
 
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