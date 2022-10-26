https://ria.ru/20221026/korruptsiya-1826919119.html

СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции

СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции

Европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может сказаться на эффективности предоставляемой Киеву помощи, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:13

2022-10-26T14:13

2022-10-26T14:13

украина

еврокомиссия

евросоюз

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может сказаться на эффективности предоставляемой Киеву помощи, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее глава Еврокомиссии Урсуда фон ден Ляейн сообщала, что ЕК работает с государствами-членами ЕС над тем, чтобы выделять Украине ежемесячно 1,5 миллиарда евро, что в общей сложности составит 18 миллиардов в 2023 году, при этом общие потребности Украины, по ее оценке, составляют "от трех до пяти миллиардов ежемесячно только для покрытия расходов на текущие потребности"."Европейские чиновники также обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи", - говорится в сообщении издания.Один из европейских дипломатов, комментируя запрос оказать Киеву бюджетную поддержку, отметил, что ЕС "масштабно" рассматривает эту проблему. "Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить <...> в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается", - добавил он.

https://ria.ru/20221026/sunak-1826828643.html

https://ria.ru/20221026/krizis-1826865737.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире