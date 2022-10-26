https://ria.ru/20221026/korruptsiya-1826919119.html
СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции
СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции
Европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может сказаться на эффективности предоставляемой Киеву помощи, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:13
2022-10-26T14:13
2022-10-26T14:13
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может сказаться на эффективности предоставляемой Киеву помощи, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее глава Еврокомиссии Урсуда фон ден Ляейн сообщала, что ЕК работает с государствами-членами ЕС над тем, чтобы выделять Украине ежемесячно 1,5 миллиарда евро, что в общей сложности составит 18 миллиардов в 2023 году, при этом общие потребности Украины, по ее оценке, составляют "от трех до пяти миллиардов ежемесячно только для покрытия расходов на текущие потребности"."Европейские чиновники также обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи", - говорится в сообщении издания.Один из европейских дипломатов, комментируя запрос оказать Киеву бюджетную поддержку, отметил, что ЕС "масштабно" рассматривает эту проблему. "Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить <...> в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается", - добавил он.
https://ria.ru/20221026/sunak-1826828643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Европа, В мире
СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции
WSJ: европейские чиновники опасаются снижения действенности помощи Украине из-за коррупции