https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826891592.html

Попова предложила проверить американское исследование штаммов COVID-19

Попова предложила проверить американское исследование штаммов COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022

Попова предложила проверить американское исследование штаммов COVID-19

Исследование американских ученых, которые соединили штаммы коронавируса "омикрон" и "уханьский" вариант, на сегодня не несет рисков для россиян, но сам факт... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:09

2022-10-26T13:09

2022-10-26T13:31

анна попова

бостон

флорида

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Исследование американских ученых, которые соединили штаммы коронавируса "омикрон" и "уханьский" вариант, на сегодня не несет рисков для россиян, но сам факт таких исследований требует оценки научного экспертного сообщества и того, насколько законны такие эксперименты, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Газета Daily Mail в понедельник сообщила, что ученые из Бостона и Флориды выделили шиповидный белок (он же спайк-белок - S-белок) из штамма "омикрон" и соединили его с изначальным - "уханьским" - вариантом коронавируса. Новый штамм вызывал у лабораторных мышей тяжелое протекание заболевания с летальностью в 80%. Ученые, по данным газеты, также изучили влияние различных штаммов на "выращенные в лаборатории легкие человека" - новый гибридный штамм производил в пять раз больше частиц патогенного вируса, чем "омикрон"."Сегодня никаких рисков от этого научного исследования для россиян нет, но вместе с тем, сам факт проведения таких исследований <...>, мне кажется, это вопрос для отдельной оценки научным экспертным сообществом и оценки в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии -насколько законно проводить такие исследования в лабораториях и с какой целью", - сказала Попова журналистам.

https://ria.ru/20221012/zdorove-1823266882.html

бостон

флорида

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анна попова, бостон, флорида, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19