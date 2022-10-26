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Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826870119.html
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19
К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, новые ограничения вводить не планируется, заявила глава... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:23
2022-10-26T12:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, новые ограничения вводить не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что никаких ограничительных мер на сегодняшний день вводить не планируется, так как для этого нет оснований.
https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
12:23 26.10.2022
 
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19

Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в конце осени

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, новые ограничения вводить не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что никаких ограничительных мер на сегодняшний день вводить не планируется, так как для этого нет оснований.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 13:49
Путин поддержал призыв делать повторную вакцинацию от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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