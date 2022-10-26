https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826870119.html
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19
К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, новые ограничения вводить не планируется, заявила глава... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:23
2022-10-26T12:23
2022-10-26T12:23
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коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, новые ограничения вводить не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что никаких ограничительных мер на сегодняшний день вводить не планируется, так как для этого нет оснований.
https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19
Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в конце осени