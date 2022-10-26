https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826870119.html

Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19

Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022

Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19

К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, новые ограничения вводить не планируется, заявила глава... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:23

2022-10-26T12:23

2022-10-26T12:23

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России, но он не будет угрожающим, новые ограничения вводить не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что никаких ограничительных мер на сегодняшний день вводить не планируется, так как для этого нет оснований.

https://ria.ru/20221018/putin-1824861485.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)